RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бізнес закликає законодавчо
знизити ставку інтерчейндж

Бізнес закликає законодавчо знизити ставку інтерчейндж
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 15:24

Бізнес закликає законодавчо знизити ставку інтерчейндж

Пропонуємо до обговорення:
Члени Української Ради Бізнесу закликали президента Володимира Зеленського і Верховну Раду не відступати від задекларованих намірів щодо законодавчого обмеження розміру еквайрингу і міжбанківської комісії (інтерчейндж).

Дивися повний текст Бізнес закликає законодавчо знизити ставку інтерчейндж.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93903
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 15:25

А я закликаю закріпити мінімальну ставку за депозитами у доларах на рівні 10% :)
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 16:01

Re: Бізнес закликає законодавчо знизити ставку інтерчейндж

  R2 написав:Бізнес закликає законодавчо знизити ставку інтерчейндж.
Ага, и тогда чтоб два раза не вставать - сразу ограничить торговую наценку и вообще норму прибыли. Зарабатываешь больш 3% прибыли? Всё что выше конфискуется в пользу голодающих пенсионеров ждущих на остановках маршрутку в отдельной пенсионерской очереди ввиду ограниченного количества мест "для пенсионеров" чтоб доехать до магазина с варениками на другом конце города.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4300
З нами з: 06.08.19
Подякував: 970 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті 1, 2
R2 » Чет 27 тра, 2021 18:18
17 1707
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 тра, 2021 19:06
hno3
Малий бізнес сплачує в 10 разів більше податків, ніж...
R2 » Чет 13 тра, 2021 17:15
1 328
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 тра, 2021 17:15
moveton
Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати... 1, 2
R2 » Суб 24 кві, 2021 14:47
16 2421
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 кві, 2021 08:05
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.