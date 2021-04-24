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Бізнес закликає законодавчо знизити ставку інтерчейндж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 тра, 2021 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Члени Української Ради Бізнесу закликали президента Володимира Зеленського і Верховну Раду не відступати від задекларованих намірів щодо законодавчого обмеження розміру еквайрингу і міжбанківської комісії (інтерчейндж).
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R2
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Додано: Пон 31 тра, 2021 15:25
А я закликаю закріпити мінімальну ставку за депозитами у доларах на рівні 10% :)
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Додано: Пон 31 тра, 2021 16:01
R2 написав:
Бізнес закликає законодавчо знизити ставку інтерчейндж.
Ага, и тогда чтоб два раза не вставать - сразу ограничить торговую наценку и вообще норму прибыли. Зарабатываешь больш 3% прибыли? Всё что выше конфискуется в пользу голодающих пенсионеров ждущих на остановках маршрутку в отдельной пенсионерской очереди ввиду ограниченного количества мест "для пенсионеров" чтоб доехать до магазина с варениками на другом конце города.
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