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На ринку електроенергії можуть запровадити обмеження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 тра, 2021 19:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить інформація на сайті регулятора.
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Додано: Пон 31 тра, 2021 19:12
Рыжик дальше всех дожимает?
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Додано: Пон 31 тра, 2021 19:39
Це якесь здіватільство
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