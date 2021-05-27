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На ринку електроенергії
можуть запровадити обмеження

На ринку електроенергії можуть запровадити обмеження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 19:12

На ринку електроенергії можуть запровадити обмеження

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить інформація на сайті регулятора.

Дивися повний текст На ринку електроенергії можуть запровадити обмеження.
R2
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Це якесь здіватільство
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