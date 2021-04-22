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Samsung проєктує незвичайний
гнучкий смартфон з...

Samsung проєктує незвичайний гнучкий смартфон з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 22:37

Samsung проєктує незвичайний гнучкий смартфон з...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung розглядає можливість створення досить незвичайного смартфона зі складною конструкцією: інформація про пристрій оприлюднена в патентної документації.

Дивися повний текст Samsung проєктує незвичайний гнучкий смартфон з подвійним складанням.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 22:37

"Пір’яного управління" -- це шедевр лінгвістики чи чудо техніки )))
Може малася на увазі підтримка пера або стилуса.
svyatoslav_hromyak
 
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