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Samsung проєктує незвичайний гнучкий смартфон з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 тра, 2021 22:37
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung розглядає можливість створення досить незвичайного смартфона зі складною конструкцією: інформація про пристрій оприлюднена в патентної документації.
Дивися повний текст Samsung проєктує незвичайний гнучкий смартфон з подвійним складанням
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Додано: Пон 31 тра, 2021 22:37
"Пір’яного управління" -- це шедевр лінгвістики чи чудо техніки )))
Може малася на увазі підтримка пера або стилуса.
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