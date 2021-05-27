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У Вінниці з 1 червня удвічі подорожчає проїзд у маршрутках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 05:27
Пропонуємо до обговорення:
У Вінниці від завтра, 1 червня, проїзд у маршрутних таксі подорожчає удвічі до 10-12 гривень.
Дивися повний текст У Вінниці з 1 червня удвічі подорожчає проїзд у маршрутках
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Додано: Вів 01 чер, 2021 05:28
С 6 до 10 гривен ровно в двое, автору надо купить калькулятор
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grig90vic
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