У 2020 році Україна виробила понад 10,2 млрд кВт-год електроенергії з відновлюваних джерел, що фактично в два рази більше порівняно з 2019 роком.
Дивися повний текст Виробництво «зеленої» електрики в Україні збільшилось майже вдвічі.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 06:04
Виробництво «зеленої» електрики в Україні збільшилось...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробництво «зеленої» електрики в Україні збільшилось майже вдвічі.
Додано: Вів 01 чер, 2021 06:04
Ну звичайно в обкраданні людей винні самі люди, а ще обкрадання назвали красиво перехресне субсидування.
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