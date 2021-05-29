RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виробництво «зеленої» електрики
в Україні збільшилось...

Виробництво «зеленої» електрики в Україні збільшилось...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 06:04

Виробництво «зеленої» електрики в Україні збільшилось...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році Україна виробила понад 10,2 млрд кВт-год електроенергії з відновлюваних джерел, що фактично в два рази більше порівняно з 2019 роком.

Дивися повний текст Виробництво «зеленої» електрики в Україні збільшилось майже вдвічі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93905
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 06:04

Ну звичайно в обкраданні людей винні самі люди, а ще обкрадання назвали красиво перехресне субсидування.
Українець
 
Повідомлень: 114
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alexnik і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явився онлайн-калькулятор розмитнення...
R2 » Пон 31 тра, 2021 11:35
1 425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 тра, 2021 14:11
unicdima
Hyundai скорочує виробництво автомобілів з бензиновими і...
R2 » Суб 29 тра, 2021 07:56
1 844
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 тра, 2021 07:56
0mage0
Як зараховується до стажу в Україні робота в Польщі...
R2 » Сер 26 тра, 2021 07:24
3 771
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 16:59
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.