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Ціни на газ на літо: як
зміниться сума в платіжках

Ціни на газ на літо: як зміниться сума в платіжках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 07:27

Ціни на газ на літо: як зміниться сума в платіжках

Пропонуємо до обговорення:
Чому ціни на газ не впали після опалювального сезону?

Дивися повний текст Ціни на газ на літо: як зміниться сума в платіжках.
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 07:27

А кому Зеленоуродский продает украинский газ - Ахметова с коломойским?????!!!!! По 3 грн
slava19751975v
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Модератори: Ірина_, Модератор

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