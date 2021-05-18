Чому ціни на газ не впали після опалювального сезону?
Дивися повний текст Ціни на газ на літо: як зміниться сума в платіжках.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 07:27
Ціни на газ на літо: як зміниться сума в платіжках
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Дивися повний текст Ціни на газ на літо: як зміниться сума в платіжках.
Додано: Вів 01 чер, 2021 07:27
А кому Зеленоуродский продает украинский газ - Ахметова с коломойским?????!!!!! По 3 грн
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