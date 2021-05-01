Компанія LG оголосила про припинення випуску смартфонів ще на початку квітня, але до сих пір з її конвеєрів сходили нові моделі.
Дивися повний текст LG випустила останній смартфон.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 07:52
LG випустила останній смартфон
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Дивися повний текст LG випустила останній смартфон.
Додано: Вів 01 чер, 2021 07:53
Сейчас выпуск смартфона можно сравнить - как купить бутылку пива в магазине. Рынок уже настолько насыщен данными девайсами, что уже нет смысла бороться за market share и распыляться на то, что уже не приносит прибыли или прибыль крайне мала относительно инвестиций. И это логичный шаг, сконцентрироваться на том, что приносит прибыль сейчас и в будущем.
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