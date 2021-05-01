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LG випустила
останній смартфон

LG випустила останній смартфон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 07:52

LG випустила останній смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Компанія LG оголосила про припинення випуску смартфонів ще на початку квітня, але до сих пір з її конвеєрів сходили нові моделі.

Дивися повний текст LG випустила останній смартфон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 07:53

Сейчас выпуск смартфона можно сравнить - как купить бутылку пива в магазине. Рынок уже настолько насыщен данными девайсами, что уже нет смысла бороться за market share и распыляться на то, что уже не приносит прибыли или прибыль крайне мала относительно инвестиций. И это логичный шаг, сконцентрироваться на том, что приносит прибыль сейчас и в будущем.
asdrud2016
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