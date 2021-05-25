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Експерти повідомили, яким
буде курс долара в червні

Експерти повідомили, яким буде курс долара в червні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 09:05

Експерти повідомили, яким буде курс долара в червні

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів радник голови правління Кредитвест банку Василь Невмержицький.

Дивися повний текст Експерти повідомили, яким буде курс долара в червні.
R2
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