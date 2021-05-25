Про це розповів радник голови правління Кредитвест банку Василь Невмержицький.
Дивися повний текст Експерти повідомили, яким буде курс долара в червні.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 09:05
Експерти повідомили, яким буде курс долара в червні
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Дивися повний текст Експерти повідомили, яким буде курс долара в червні.
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