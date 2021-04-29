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Зміни до Податкового
кодексу: що пропонує Мінфін

Зміни до Податкового кодексу: що пропонує Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 09:30

Зміни до Податкового кодексу: що пропонує Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів 12 травня затвердив проєкт змін до Податкового кодексу.

Дивися повний текст Зміни до Податкового кодексу: що пропонує Мінфін.
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