Кабінет міністрів 12 травня затвердив проєкт змін до Податкового кодексу.
Дивися повний текст Зміни до Податкового кодексу: що пропонує Мінфін.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 09:30
Зміни до Податкового кодексу: що пропонує Мінфін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зміни до Податкового кодексу: що пропонує Мінфін.
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