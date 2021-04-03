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У МОЗ остаточно визначилися з датою запуску «е-лікарняних»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 12:11
Пропонуємо до обговорення:
Процес ліквідації паперових лікарняних в Україні буде поступовим. Влада пропонує встановити терміни для застосування перехідної моделі формування і видачі електронних листків непрацездатності.
Дивися повний текст У МОЗ остаточно визначилися з датою запуску «е-лікарняних»
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Додано: Вів 01 чер, 2021 12:11
"Ебольничный" - это звучит ;)
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Ірина_, Модератор
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