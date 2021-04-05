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Комітет підтримав законопроєкт про гранти мігрантам, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 чер, 2021 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Комітет ВР з питань соцполітики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №4669, яким пропонується стимулювати громадян України, які працюють за кордоном, повернутися на батьківщину, зокрема, шляхом надання держдопомоги на започаткування підприємницької діяльності.
Дивися повний текст Комітет підтримав законопроєкт про гранти мігрантам, які повернулись в Україну
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Додано: Вів 01 чер, 2021 12:21
Прос..рання грошей тих, хто тут з ними мучився увесь цей час і платив податки. Це як мінімум дискримінація.
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svyatoslav_hromyak
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