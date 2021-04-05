RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Комітет підтримав законопроєкт
про гранти мігрантам, які...

Комітет підтримав законопроєкт про гранти мігрантам, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:21

Комітет підтримав законопроєкт про гранти мігрантам, які...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет ВР з питань соцполітики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №4669, яким пропонується стимулювати громадян України, які працюють за кордоном, повернутися на батьківщину, зокрема, шляхом надання держдопомоги на започаткування підприємницької діяльності.

Дивися повний текст Комітет підтримав законопроєкт про гранти мігрантам, які повернулись в Україну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93912
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:21

Прос..рання грошей тих, хто тут з ними мучився увесь цей час і платив податки. Це як мінімум дискримінація.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 355
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування 1, 2
R2 » Сер 14 кві, 2021 14:47
10 1008
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 11:37
Investor_K
Антимонопольний комітет дослідить ціни на таксі у Києві...
R2 » Сер 07 кві, 2021 14:55
5 508
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 13:48
Nickoss1
Антимонопольний комітет оштрафував Google на 1 млн гривень
R2 » Пон 05 кві, 2021 20:19
2 357
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 09:08
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.