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Туреччина змінила правила
в'їзду для громадян України

Туреччина змінила правила в'їзду для громадян України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:40

Туреччина змінила правила в'їзду для громадян України

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які вирішили поїхати в Туреччину, повинні будуть пред'явити перед поїздкою один із чотирьох документів на вибір, щоб потрапити в країну.

Дивися повний текст Туреччина змінила правила в'їзду для громадян України.
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