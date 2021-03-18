Українці, які вирішили поїхати в Туреччину, повинні будуть пред'явити перед поїздкою один із чотирьох документів на вибір, щоб потрапити в країну.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 15:40
Туреччина змінила правила в'їзду для громадян України
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Дивися повний текст Туреччина змінила правила в'їзду для громадян України.
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