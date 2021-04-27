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У Зеленського пояснили мету
створення президентського...

У Зеленського пояснили мету створення президентського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:25

У Зеленського пояснили мету створення президентського...

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента заявили, що мета створення президентського університету полягає в необхідності підвищення конкурентоспроможності вищої освіти на глобальному ринку освітніх послуг, більшої адаптивності до сучасних освітніх технологій і більшої інтегрованості у світові наукові системи.

Дивися повний текст У Зеленського пояснили мету створення президентського університету.
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