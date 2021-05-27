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Бюджетна декларація: уряд
спрогнозував курс гривні,...

Бюджетна декларація: уряд спрогнозував курс гривні,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 18:32

Бюджетна декларація: уряд спрогнозував курс гривні,...

Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що у 2022 році середньорічний курс гривні складатиме 28,6 грн/$, у 2023-му — 28,8 грн/$, у 2024-му — 29,2 грн/$.

Дивися повний текст Бюджетна декларація: уряд спрогнозував курс гривні, інфляцію та облікову ставку на наступні три роки.
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 18:32

Дякую, звісно, що курс не 35 чи 45, але все ж, чому гривня тільки вниз у ваших прогнозах, за якими, я так розумію, буде розроблятися бюджет, а потім якщо курс нижче прогноза, будуть розповіді, що це неправильно і треба гривень додати в систему, щоб курс долара зріс.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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