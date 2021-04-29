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ФОП на єдиному податку
перевищив ліміт доходу:...

ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:03

ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Головне управління ДПС у Тернопільській області.

Дивися повний текст ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу: застосування РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:03

Тернополь похоже уже в Европе, где то недалеко от Таллина.
Какие миллион триста? Что они там курят, что звонящие, что в налоговой?
Год назад, как уже больше 5 лямов для второй, а еще повышение минималки.
Про третью, и не говорю. Д.Б.
astatempo
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