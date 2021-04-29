Про це пише Головне управління ДПС у Тернопільській області.
Дивися повний текст ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу: застосування РРО.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:03
ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу: застосування РРО.
Додано: Вів 01 чер, 2021 21:03
Тернополь похоже уже в Европе, где то недалеко от Таллина.
Какие миллион триста? Что они там курят, что звонящие, что в налоговой?
Год назад, как уже больше 5 лямов для второй, а еще повышение минималки.
Про третью, и не говорю. Д.Б.
Додано: Вів 01 чер, 2021 23:45
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