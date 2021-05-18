В Україні у квітні 2021 року порівняно з квітнем минулого року харчові продукти та напої здорожчали на 9,4%.
Дивися повний текст Здорожчали на 9,4%: у Мінагрополітики розповіли, як за рік змінилися ціни на продукти.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:33
Здорожчали на 9,4%: у Мінагрополітики розповіли, як за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Здорожчали на 9,4%: у Мінагрополітики розповіли, як за рік змінилися ціни на продукти.
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:33
Масло подсолнечное в магазине 60 грн, во второй в мире стране по уражаю семечки!!!!
Позор правительству и антимонопольному! В Европе масло стоит в районе 1.35-1.5 евро!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|