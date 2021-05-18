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Здорожчали на 9,4%: у
Мінагрополітики розповіли, як за...

Здорожчали на 9,4%: у Мінагрополітики розповіли, як за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:33

Здорожчали на 9,4%: у Мінагрополітики розповіли, як за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у квітні 2021 року порівняно з квітнем минулого року харчові продукти та напої здорожчали на 9,4%.

Дивися повний текст Здорожчали на 9,4%: у Мінагрополітики розповіли, як за рік змінилися ціни на продукти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:33

Масло подсолнечное в магазине 60 грн, во второй в мире стране по уражаю семечки!!!!
Позор правительству и антимонопольному! В Европе масло стоит в районе 1.35-1.5 евро!
kostyanych1984
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