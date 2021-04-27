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Укрзалізниця встановить
автоматизовану систему обліку...

Укрзалізниця встановить автоматизовану систему обліку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 09:03

Укрзалізниця встановить автоматизовану систему обліку...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю автоматизованої системи обліку дизельного пального з очікуваною вартістю 243,5 млн грн.

Дивися повний текст Укрзалізниця встановить автоматизовану систему обліку дизпалива.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 09:03

Интересно сколько в Украине продавцов этих счетчиков-опять один и дядя Вася!!!
grig90vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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