Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю автоматизованої системи обліку дизельного пального з очікуваною вартістю 243,5 млн грн.
Дивися повний текст Укрзалізниця встановить автоматизовану систему обліку дизпалива.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 09:03
Укрзалізниця встановить автоматизовану систему обліку...
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Дивися повний текст Укрзалізниця встановить автоматизовану систему обліку дизпалива.
Додано: Сер 02 чер, 2021 09:03
Интересно сколько в Украине продавцов этих счетчиков-опять один и дядя Вася!!!
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