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Скільки українців вважають
економічну ситуацію в країні...

Скільки українців вважають економічну ситуацію в країні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 09:37

Скільки українців вважають економічну ситуацію в країні...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як «дуже погану» або «досить погану» .

Дивися повний текст Скільки українців вважають економічну ситуацію в країні поганою (опитування).
R2
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