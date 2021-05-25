Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як «дуже погану» або «досить погану» .
Дивися повний текст Скільки українців вважають економічну ситуацію в країні поганою (опитування).
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Додано: Сер 02 чер, 2021 09:37
Скільки українців вважають економічну ситуацію в країні...
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Дивися повний текст Скільки українців вважають економічну ситуацію в країні поганою (опитування).
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