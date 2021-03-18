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На дорогах України з'являться
радари з фіксацією...

На дорогах України з'являться радари з фіксацією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 09:40

На дорогах України з'являться радари з фіксацією...

Пропонуємо до обговорення:
На дорогах України з'являться радари, які в русі фіксуватимуть швидкість автомобілів. Перші такі автомобілі-фантоми з'являться вже до 1 липня.

Дивися повний текст На дорогах України з'являться радари з фіксацією швидкості руху.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 09:40

А если "козел" не дает себя обогнать? Сделайте все дороги в стране по 4 полосы ( минимум по 2 в одну сторону) с ограничением до 130 км, а потом вешайте радары и ловите летчиков.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 09:46

  agcsc написав:А если "козел" не дает себя обогнать? Сделайте все дороги в стране по 4 полосы ( минимум по 2 в одну сторону) с ограничением до 130 км, а потом вешайте радары и ловите летчиков.

не помню в ПДД такого пункта...
И при чем тут "дает/не дает" к превышениям? -- или "козел" 100 несется, но вильнолюдыне нужно быстрее? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 10:01

Ну вот и начался беспредел. Теперь попробуй докажи что ты ехал 60км а не 120. Таки власть ЗЕ решила пополнить свои карманы не кредитом МВФ а за счет граждан Украины
asurovv960
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