На дорогах України з'являться радари, які в русі фіксуватимуть швидкість автомобілів. Перші такі автомобілі-фантоми з'являться вже до 1 липня.
Дивися повний текст На дорогах України з'являться радари з фіксацією швидкості руху.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 09:40
На дорогах України з'являться радари з фіксацією...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На дорогах України з'являться радари з фіксацією швидкості руху.
Додано: Сер 02 чер, 2021 09:40
А если "козел" не дает себя обогнать? Сделайте все дороги в стране по 4 полосы ( минимум по 2 в одну сторону) с ограничением до 130 км, а потом вешайте радары и ловите летчиков.
Додано: Сер 02 чер, 2021 09:46
не помню в ПДД такого пункта...
И при чем тут "дает/не дает" к превышениям? -- или "козел" 100 несется, но вильнолюдыне нужно быстрее?
Додано: Сер 02 чер, 2021 10:01
Ну вот и начался беспредел. Теперь попробуй докажи что ты ехал 60км а не 120. Таки власть ЗЕ решила пополнить свои карманы не кредитом МВФ а за счет граждан Украины
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