RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На дорогах України з'являться
радари з фіксацією...

На дорогах України з'являться радари з фіксацією...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 09:40

На дорогах України з'являться радари з фіксацією...

Пропонуємо до обговорення:
На дорогах України з'являться радари, які в русі фіксуватимуть швидкість автомобілів. Перші такі автомобілі-фантоми з'являться вже до 1 липня.

Дивися повний текст На дорогах України з'являться радари з фіксацією швидкості руху.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93925
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 09:40

А если "козел" не дает себя обогнать? Сделайте все дороги в стране по 4 полосы ( минимум по 2 в одну сторону) с ограничением до 130 км, а потом вешайте радары и ловите летчиков.
agcsc
 
Повідомлень: 416
З нами з: 01.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 09:46

  agcsc написав:А если "козел" не дает себя обогнать? Сделайте все дороги в стране по 4 полосы ( минимум по 2 в одну сторону) с ограничением до 130 км, а потом вешайте радары и ловите летчиков.

не помню в ПДД такого пункта...
И при чем тут "дает/не дает" к превышениям? -- или "козел" 100 несется, но вильнолюдыне нужно быстрее? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4372
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 10:25

Как только поплыли первые штрафы в бюджет страны стало понятно что теперь их натыкают на каждом углу,на следующий год введут техосмотр,следом налог уже даже на автомобили средней ценовой категории,надеемся что весь этот цирк на следующих выборах куда нибудь уедет...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 10:36

Эти камеры - это очередное средство наживы, не более того. Повесили камеры и тут же сделали искусственное ограничение скорости, там где оно и не нужно (нет пешеходных переходов, стоит отбойник, и в каждую сторону минимум 2,3 полосы). Вот зачем там делать ограничение до 50 км/ч? Чтобы штраф содрать было проще. Типичное ворье.
LOKY
 
Повідомлень: 943
З нами з: 11.10.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:37

Re: На дорогах України з'являться радари з фіксацією...

  agcsc написав:А если "козел" не дает себя обогнать?

Какая разница дал или нет?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 06.08.19
Подякував: 975 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:38

Re: На дорогах України з'являться радари з фіксацією...

  LOKY написав:Эти камеры - это очередное средство наживы, не более того.
Та вообще, понапридумывали законов.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 06.08.19
Подякував: 975 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  LOKY написав:Эти камеры - это очередное средство наживы, не более того.
Та вообще, понапридумывали законов.

Читать научись комментарии и голову включай, когда читаешь.
LOKY
 
Повідомлень: 943
З нами з: 11.10.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:31

  LOKY написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  LOKY написав:Эти камеры - это очередное средство наживы, не более того.
Та вообще, понапридумывали законов.

Читать научись комментарии и голову включай, когда читаешь.

Я понимаю что тебе научиться читать законы сложнее потому ты думаешь что другие как и ты даже комментарии читать не могут.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4321
З нами з: 06.08.19
Подякував: 975 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Туреччина змінила правила в'їзду для громадян України
R2 » Вів 01 чер, 2021 15:40
0 610
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 15:40
R2
Найбільш технологічні банки України — FinAwards2021
R2 » Вів 25 тра, 2021 10:55
1 219
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 тра, 2021 10:55
michael_vlasenko
Заробітчани повинні заплатити податки в бюджет України 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 18 бер, 2021 14:12
54 4289
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 тра, 2021 17:07
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.