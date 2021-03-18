На дорогах України з'являться радари, які в русі фіксуватимуть швидкість автомобілів. Перші такі автомобілі-фантоми з'являться вже до 1 липня.
Дивися повний текст На дорогах України з'являться радари з фіксацією швидкості руху.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 09:40
На дорогах України з'являться радари з фіксацією...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На дорогах України з'являться радари з фіксацією швидкості руху.
Додано: Сер 02 чер, 2021 09:40
А если "козел" не дает себя обогнать? Сделайте все дороги в стране по 4 полосы ( минимум по 2 в одну сторону) с ограничением до 130 км, а потом вешайте радары и ловите летчиков.
Додано: Сер 02 чер, 2021 09:46
не помню в ПДД такого пункта...
И при чем тут "дает/не дает" к превышениям? -- или "козел" 100 несется, но вильнолюдыне нужно быстрее?
Додано: Сер 02 чер, 2021 10:25
Как только поплыли первые штрафы в бюджет страны стало понятно что теперь их натыкают на каждом углу,на следующий год введут техосмотр,следом налог уже даже на автомобили средней ценовой категории,надеемся что весь этот цирк на следующих выборах куда нибудь уедет...
Додано: Сер 02 чер, 2021 10:36
Эти камеры - это очередное средство наживы, не более того. Повесили камеры и тут же сделали искусственное ограничение скорости, там где оно и не нужно (нет пешеходных переходов, стоит отбойник, и в каждую сторону минимум 2,3 полосы). Вот зачем там делать ограничение до 50 км/ч? Чтобы штраф содрать было проще. Типичное ворье.
Додано: Сер 02 чер, 2021 11:37
Re: На дорогах України з'являться радари з фіксацією...
Додано: Сер 02 чер, 2021 11:38
Re: На дорогах України з'являться радари з фіксацією...
Додано: Сер 02 чер, 2021 13:25
Додано: Сер 02 чер, 2021 13:31
Я понимаю что тебе научиться читать законы сложнее потому ты думаешь что другие как и ты даже комментарии читать не могут.
Додано: Чет 03 чер, 2021 09:50
По тех.осмотру согласен. Просто коррупционная кормушка. А по штрафам- что вам не нравится? На дорогах полный порядок и увидеть водителя, едущего больше 60 км в час, сродни тому, что увидеть йети? Нет?! Так где тут беспредел полиции и государства?!
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