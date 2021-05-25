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У Києві проводять
обшуки в офісі КП «ГІОЦ»

У Києві проводять обшуки в офісі КП «ГІОЦ»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:01

У Києві проводять обшуки в офісі КП «ГІОЦ»

Пропонуємо до обговорення:
Київські правоохоронці розпочали проведення обшуків в офісі столичного комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення пособницьких дій в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Дивися повний текст У Києві проводять обшуки в офісі КП «ГІОЦ».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:01

сокращение только мне показалось ?
sopkotomhu
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