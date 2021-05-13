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Маємо ідею щодо власного
заводу з переробки нафти —...

Маємо ідею щодо власного заводу з переробки нафти —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:30

Маємо ідею щодо власного заводу з переробки нафти —...

Пропонуємо до обговорення:
Це може бути необхідно для отримання бітуму, який використовують у будівництві доріг.

Дивися повний текст Маємо ідею щодо власного заводу з переробки нафти — заступник голови ОП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:31

..йоп-те, гениально!!! "Свой" нефтезавод.. да ладно?!... а Херсон.НПЗ стоит ржавеет, а еще пару таких же.. или "свой" - это имелось ввиду, что "квартальщики" хотят свою перегонку наладить?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:33

  maestro71 написав:..йоп-те, гениально!!! "Свой" нефтезавод.. да ладно?!... а Херсон.НПЗ стоит ржавеет, а еще пару таких же.. или "свой" - это имелось ввиду, что "квартальщики" хотят свою перегонку наладить?!...


Имелось ввиду под себя поджать.
А тот кто не согласен, тот пятая колона руки кремля в красных линиях, с государственной изменой.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:44

Заступник в ОП, то ходяча проблема -
В нього завжди є ідея чи схема... :mrgreen:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:52

Кирилл не квартальщик
grig90vic
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