Це може бути необхідно для отримання бітуму, який використовують у будівництві доріг.
Дивися повний текст Маємо ідею щодо власного заводу з переробки нафти — заступник голови ОП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 чер, 2021 11:30
Маємо ідею щодо власного заводу з переробки нафти —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маємо ідею щодо власного заводу з переробки нафти — заступник голови ОП.
Додано: Сер 02 чер, 2021 11:31
..йоп-те, гениально!!! "Свой" нефтезавод.. да ладно?!... а Херсон.НПЗ стоит ржавеет, а еще пару таких же.. или "свой" - это имелось ввиду, что "квартальщики" хотят свою перегонку наладить?!...
Додано: Сер 02 чер, 2021 11:33
Имелось ввиду под себя поджать.
А тот кто не согласен, тот пятая колона руки кремля в красных линиях, с государственной изменой.
Додано: Сер 02 чер, 2021 12:44
Заступник в ОП, то ходяча проблема -
В нього завжди є ідея чи схема...
Зараз переглядають цей форум: tmp01 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|