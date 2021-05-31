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Нардепи знову взялися за
пенсійний вік українців:...

Нардепи знову взялися за пенсійний вік українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:39

Нардепи знову взялися за пенсійний вік українців:...

Пропонуємо до обговорення:
Документ має на меті демографічний розвиток України.

Дивися повний текст Нардепи знову взялися за пенсійний вік українців: зареєстровано новий законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:39

А чому б спочатку не ліквідувати всі ліві пенсійні закони і призначати пенсіі всім громадянам Украіни виключно за одним Законом. Конституція говорить про рівність всіх громадян. Але на практиці депутати, судді, і т.п. вибрані богом, а точніше самими.
ovsivolo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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