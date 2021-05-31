Документ має на меті демографічний розвиток України.
Дивися повний текст Нардепи знову взялися за пенсійний вік українців: зареєстровано новий законопроєкт.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 11:39
Нардепи знову взялися за пенсійний вік українців:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи знову взялися за пенсійний вік українців: зареєстровано новий законопроєкт.
Додано: Сер 02 чер, 2021 11:39
А чому б спочатку не ліквідувати всі ліві пенсійні закони і призначати пенсіі всім громадянам Украіни виключно за одним Законом. Конституція говорить про рівність всіх громадян. Але на практиці депутати, судді, і т.п. вибрані богом, а точніше самими.
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