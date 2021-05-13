Парламентський комітет доопрацьовує до другого читання законопроєкт про Дія.City.
Дивися повний текст Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і навантаження на фонд оплати праці.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:53
Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і навантаження на фонд оплати праці.
Додано: Сер 02 чер, 2021 13:54
Пусть расскажет, как это будет работать с уважаемыми иностранными компаниями - нерезидентами.
Додано: Сер 02 чер, 2021 14:32
Этот гетманцев дятел полный, ЕСВ это не налог, это государственное социальное страхование, которое государство в полном объеме обязано направлять на выплату пенсий и пособий, а налогами распоряжаются с помощью бюджета, там можно направлять и на инвестиции. ЕСВ в нормальных странах платят солидарно работник и работодатель, у нас только работодатель, НДФЛ и военный сбор это налоги которые платят работники, что он собрался объединять? Этот идиот уже отчет ЕСВ и 1ДФ объединил, теперь даже сам признает, что полная херня получилась и надо "доделывать!. Недобиток азировский!
Додано: Сер 02 чер, 2021 14:38
Re: Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
Какую именно льготу? Отсутствие гарантированного государством отпуска? Отсутствие гарантированного государством больничного? Отсутствие права на компенсацию при увольнении?
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