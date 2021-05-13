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Дія.City. Якими будуть
оподаткування айтішників і...

Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:53

Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

Пропонуємо до обговорення:
Парламентський комітет доопрацьовує до другого читання законопроєкт про Дія.City.

Дивися повний текст Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і навантаження на фонд оплати праці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:54

Пусть расскажет, как это будет работать с уважаемыми иностранными компаниями - нерезидентами.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:32

Этот гетманцев дятел полный, ЕСВ это не налог, это государственное социальное страхование, которое государство в полном объеме обязано направлять на выплату пенсий и пособий, а налогами распоряжаются с помощью бюджета, там можно направлять и на инвестиции. ЕСВ в нормальных странах платят солидарно работник и работодатель, у нас только работодатель, НДФЛ и военный сбор это налоги которые платят работники, что он собрался объединять? Этот идиот уже отчет ЕСВ и 1ДФ объединил, теперь даже сам признает, что полная херня получилась и надо "доделывать!. Недобиток азировский!
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:38

Re: Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

І ось замість того щоб ваші трудові відносини були трудовими, ви укладаєте уявний договір з роботодавцем про те, що ви нібито є бізнесменом, який йому надає якісь послуги на свій ризик. Хоча цього насправді немає. І отримуєте під це пільгу.

Какую именно льготу? Отсутствие гарантированного государством отпуска? Отсутствие гарантированного государством больничного? Отсутствие права на компенсацию при увольнении? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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