Парламентський комітет доопрацьовує до другого читання законопроєкт про Дія.City.
Дивися повний текст Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і навантаження на фонд оплати праці.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:53
Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і навантаження на фонд оплати праці.
Додано: Сер 02 чер, 2021 13:54
Пусть расскажет, как это будет работать с уважаемыми иностранными компаниями - нерезидентами.
Додано: Сер 02 чер, 2021 14:32
Этот гетманцев дятел полный, ЕСВ это не налог, это государственное социальное страхование, которое государство в полном объеме обязано направлять на выплату пенсий и пособий, а налогами распоряжаются с помощью бюджета, там можно направлять и на инвестиции. ЕСВ в нормальных странах платят солидарно работник и работодатель, у нас только работодатель, НДФЛ и военный сбор это налоги которые платят работники, что он собрался объединять? Этот идиот уже отчет ЕСВ и 1ДФ объединил, теперь даже сам признает, что полная херня получилась и надо "доделывать!. Недобиток азировский!
Додано: Сер 02 чер, 2021 14:38
Re: Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
Какую именно льготу? Отсутствие гарантированного государством отпуска? Отсутствие гарантированного государством больничного? Отсутствие права на компенсацию при увольнении?
Додано: Сер 02 чер, 2021 15:09
Главная заповедь айтишника: "работает - не трожь"!
А эти дебилы сейчас лезут регулировать одну из немногих нормально работающих отраслей в Украине.
В нормальных странах наоборот - вводят преференции и снижают налоги, только работайте и приносите прибыль!
Один успешный ит-шник кормит 10-20 других граждан, начиная от членов семьи и заканчивая ритейлом, строительством, сферой услуг и даже шалавами в кабаках!
А у наших недоСлуг интеллекта хватает только прямые налоги поднимать! ((
Подъем рынка ИТ вовсе не заслуга государства. Даже больше скажу - лишь благодаря тому, что долгий период государство не лезло (не могло придумать как) в эту сферу - и привело к расцвету ИТ. И то уже тысячи светлых голов уехали в польские\штатовские филиалы галер после 2014г.
Сейчас эти дуроломы запретят ВЭД для ЧП ИТ, чтобы загнать всех в ДияСити. И после этого уедут и остальные
Останутся тут только условные "программисты в Укрзализныце" за 5000 грн\мес. свой век доживать....
Додано: Сер 02 чер, 2021 17:31
"Пряник"????? - где он? Когда был? эти пи..... пусть принимают шо угодно, им никто не верит. Применять вашу муть никто не будет.
Додано: Сер 02 чер, 2021 19:43
Re: Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
Беда в том что он не кормит ни одного слугу народа. Вот слуги и хотят это исправить: тарифы на покровительство Дия.Концлагерь уже публично озвучены.
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