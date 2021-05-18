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Дія.City. Якими будуть
оподаткування айтішників і...

Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:53

Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

Пропонуємо до обговорення:
Парламентський комітет доопрацьовує до другого читання законопроєкт про Дія.City.

Дивися повний текст Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і навантаження на фонд оплати праці.
R2
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Пусть расскажет, как это будет работать с уважаемыми иностранными компаниями - нерезидентами.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:32

Этот гетманцев дятел полный, ЕСВ это не налог, это государственное социальное страхование, которое государство в полном объеме обязано направлять на выплату пенсий и пособий, а налогами распоряжаются с помощью бюджета, там можно направлять и на инвестиции. ЕСВ в нормальных странах платят солидарно работник и работодатель, у нас только работодатель, НДФЛ и военный сбор это налоги которые платят работники, что он собрался объединять? Этот идиот уже отчет ЕСВ и 1ДФ объединил, теперь даже сам признает, что полная херня получилась и надо "доделывать!. Недобиток азировский!
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:38

Re: Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

І ось замість того щоб ваші трудові відносини були трудовими, ви укладаєте уявний договір з роботодавцем про те, що ви нібито є бізнесменом, який йому надає якісь послуги на свій ризик. Хоча цього насправді немає. І отримуєте під це пільгу.

Какую именно льготу? Отсутствие гарантированного государством отпуска? Отсутствие гарантированного государством больничного? Отсутствие права на компенсацию при увольнении? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 15:09

Главная заповедь айтишника: "работает - не трожь"!
А эти дебилы сейчас лезут регулировать одну из немногих нормально работающих отраслей в Украине.
В нормальных странах наоборот - вводят преференции и снижают налоги, только работайте и приносите прибыль!
Один успешный ит-шник кормит 10-20 других граждан, начиная от членов семьи и заканчивая ритейлом, строительством, сферой услуг и даже шалавами в кабаках!
А у наших недоСлуг интеллекта хватает только прямые налоги поднимать! ((

Подъем рынка ИТ вовсе не заслуга государства. Даже больше скажу - лишь благодаря тому, что долгий период государство не лезло (не могло придумать как) в эту сферу - и привело к расцвету ИТ. И то уже тысячи светлых голов уехали в польские\штатовские филиалы галер после 2014г.

Сейчас эти дуроломы запретят ВЭД для ЧП ИТ, чтобы загнать всех в ДияСити. И после этого уедут и остальные :(
Останутся тут только условные "программисты в Укрзализныце" за 5000 грн\мес. свой век доживать....
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:31

"Пряник"????? - где он? Когда был? эти пи..... пусть принимают шо угодно, им никто не верит. Применять вашу муть никто не будет.
6333280
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:14

Гетьманцев, иди на @#$й.

С уважением, айтишник-галерщик.
kimerinn
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:43

Re: Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

  tmp01 написав:Один успешный ит-шник кормит 10-20 других граждан, начиная от членов семьи и заканчивая ритейлом, строительством, сферой услуг и даже шалавами в кабаках!

Беда в том что он не кормит ни одного слугу народа. Вот слуги и хотят это исправить: тарифы на покровительство Дия.Концлагерь уже публично озвучены.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:27

R2
зе плесень допрыгается что галери на черный нал перейдут
sopkotomhu
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