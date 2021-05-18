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Дія.City. Якими будуть
оподаткування айтішників і...

Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:53

Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

Пропонуємо до обговорення:
Парламентський комітет доопрацьовує до другого читання законопроєкт про Дія.City.

Дивися повний текст Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і навантаження на фонд оплати праці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:54

Пусть расскажет, как это будет работать с уважаемыми иностранными компаниями - нерезидентами.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:32

Этот гетманцев дятел полный, ЕСВ это не налог, это государственное социальное страхование, которое государство в полном объеме обязано направлять на выплату пенсий и пособий, а налогами распоряжаются с помощью бюджета, там можно направлять и на инвестиции. ЕСВ в нормальных странах платят солидарно работник и работодатель, у нас только работодатель, НДФЛ и военный сбор это налоги которые платят работники, что он собрался объединять? Этот идиот уже отчет ЕСВ и 1ДФ объединил, теперь даже сам признает, что полная херня получилась и надо "доделывать!. Недобиток азировский!
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 15:09

Главная заповедь айтишника: "работает - не трожь"!
А эти дебилы сейчас лезут регулировать одну из немногих нормально работающих отраслей в Украине.
В нормальных странах наоборот - вводят преференции и снижают налоги, только работайте и приносите прибыль!
Один успешный ит-шник кормит 10-20 других граждан, начиная от членов семьи и заканчивая ритейлом, строительством, сферой услуг и даже шалавами в кабаках!
А у наших недоСлуг интеллекта хватает только прямые налоги поднимать! ((

Подъем рынка ИТ вовсе не заслуга государства. Даже больше скажу - лишь благодаря тому, что долгий период государство не лезло (не могло придумать как) в эту сферу - и привело к расцвету ИТ. И то уже тысячи светлых голов уехали в польские\штатовские филиалы галер после 2014г.

Сейчас эти дуроломы запретят ВЭД для ЧП ИТ, чтобы загнать всех в ДияСити. И после этого уедут и остальные :(
Останутся тут только условные "программисты в Укрзализныце" за 5000 грн\мес. свой век доживать....
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:12

Тобто замість ЄП 5%, який зараз платять ФОП, хочуть зробити 5 + 1,5 + 9 = 15,5% податків? Не думаю, що цей "льготний" режим влаштує IT. Зеленоголові ризикують втратити качку, що несе золоті яйця...
mv21vm
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:05

Ха, моё сообщение удалили.
Чтож, повторю: Гетьманцев, иди на@#й!

С уважением, айтишник-галерщик.
kimerinn
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:18

  mv21vm написав:Тобто замість ЄП 5%, який зараз платять ФОП, хочуть зробити 5 + 1,5 + 9 = 15,5% податків? Не думаю, що цей "льготний" режим влаштує IT. Зеленоголові ризикують втратити качку, що несе золоті яйця...

Прям вот что держит, так это налог 5% вместо 15%. Кто хочет уехать-уедет и так. А кто не планирует -даже при 20% никуда не поедет, так как все равно останется в шоколаде и погоду это не делает.
Преференций быть не должно по определению. Налоги должны быть, как для всех. Ни больше и не меньше. Вот и весь рецепт. И никто никуда не уедет. Так как зарабатывать можно *как там*, а жить по ценам *как здесь*.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:38

  SMOKE написав:
  mv21vm написав:Тобто замість ЄП 5%, який зараз платять ФОП, хочуть зробити 5 + 1,5 + 9 = 15,5% податків? Не думаю, що цей "льготний" режим влаштує IT. Зеленоголові ризикують втратити качку, що несе золоті яйця...

Прям вот что держит, так это налог 5% вместо 15%. Кто хочет уехать-уедет и так. А кто не планирует -даже при 20% никуда не поедет, так как все равно останется в шоколаде и погоду это не делает.
Преференций быть не должно по определению. Налоги должны быть, как для всех. Ни больше и не меньше. Вот и весь рецепт. И никто никуда не уедет. Так как зарабатывать можно *как там*, а жить по ценам *как здесь*.

Глупые измышления.
Поясняю:
1. "так как все равно останется в шоколаде" - а не будет никакого шоколада. Рынок ИТ очень конкурентен и мобилен. На пятки наступают миллионы более дешевых программеров из Азии-Китая. Сейчас ситуация сбалансирована - мы ближе к Европе, чуток лучше качеством (спорно) и конкурентно-способны финансово благодаря налогу 5%. Ломаем баланс - крупный ИТ бизнес сворачивается здесь, релоцирует всех согласных сотрудников в ту же Польшу и занавес.
2. Преференции есть всегда, и в разной форме. Узнайте про то же льготное налогообложение ИТ в Польше. Да что далеко ходить - наши олигархи купаются в преференциях - то им долги списывают, то электроэнергия коломойскому ниже цены рынка, то кредиты под гос.гарантии, которые не возвращаются никогда.
3. Налоги - это гибкий инструмент. И в нормальных странах с их помощью стимулируют рост в перспективных отраслях. "Налоги одинаковые для всех" - попахивает совком (( В развитых странах даже налог с физ.лиц очень индивидуален (есть семья или нет, ипотека, дисконт за оплату образования и т.д.)
tmp01
 
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"После того как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!!!"
simku01
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tmp01 "Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие"
SZG
 
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