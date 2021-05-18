Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

Додано: Чет 03 чер, 2021 10:38

SMOKE написав: mv21vm написав: Тобто замість ЄП 5%, який зараз платять ФОП, хочуть зробити 5 + 1,5 + 9 = 15,5% податків? Не думаю, що цей "льготний" режим влаштує IT. Зеленоголові ризикують втратити качку, що несе золоті яйця... Тобто замість ЄП 5%, який зараз платять ФОП, хочуть зробити 5 + 1,5 + 9 = 15,5% податків? Не думаю, що цей "льготний" режим влаштує IT. Зеленоголові ризикують втратити качку, що несе золоті яйця...

Прям вот что держит, так это налог 5% вместо 15%. Кто хочет уехать-уедет и так. А кто не планирует -даже при 20% никуда не поедет, так как все равно останется в шоколаде и погоду это не делает.

Преференций быть не должно по определению. Налоги должны быть, как для всех. Ни больше и не меньше. Вот и весь рецепт. И никто никуда не уедет. Так как зарабатывать можно *как там*, а жить по ценам *как здесь*. Прям вот что держит, так это налог 5% вместо 15%. Кто хочет уехать-уедет и так. А кто не планирует -даже при 20% никуда не поедет, так как все равно останется в шоколаде и погоду это не делает.Преференций быть не должно по определению. Налоги должны быть, как для всех. Ни больше и не меньше. Вот и весь рецепт. И никто никуда не уедет. Так как зарабатывать можно *как там*, а жить по ценам *как здесь*.

Глупые измышления.Поясняю:1. "так как все равно останется в шоколаде" - а не будет никакого шоколада. Рынок ИТ очень конкурентен и мобилен. На пятки наступают миллионы более дешевых программеров из Азии-Китая. Сейчас ситуация сбалансирована - мы ближе к Европе, чуток лучше качеством (спорно) и конкурентно-способны финансово благодаря налогу 5%. Ломаем баланс - крупный ИТ бизнес сворачивается здесь, релоцирует всех согласных сотрудников в ту же Польшу и занавес.2. Преференции есть всегда, и в разной форме. Узнайте про то же льготное налогообложение ИТ в Польше. Да что далеко ходить - наши олигархи купаются в преференциях - то им долги списывают, то электроэнергия коломойскому ниже цены рынка, то кредиты под гос.гарантии, которые не возвращаются никогда.3. Налоги - это гибкий инструмент. И в нормальных странах с их помощью стимулируют рост в перспективных отраслях. "Налоги одинаковые для всех" - попахивает совком (( В развитых странах даже налог с физ.лиц очень индивидуален (есть семья или нет, ипотека, дисконт за оплату образования и т.д.)