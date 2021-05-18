Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

Додано: Чет 03 чер, 2021 15:41

Faceless написав: С чего вы взяли, что наёмных работников с сопоставимыми ЗП намного меньше, чем ФОПов ИТ? С чего вы взяли, что наёмных работников с сопоставимыми ЗП намного меньше, чем ФОПов ИТ?

Faceless написав: Так некоторые ещё и мессианством страдают Так некоторые ещё и мессианством страдают

Ой, так вы еще и информацией вообще не владеете?Внезапно, я информацию взял отсюда.6% от 7млн это аккурат 420 тысяч человек. Одна беда эта информация о ЗП 25к+.Тут уж я могу только пальцем в небо погадать, но по самой плохой прикидке следующие 25к дадут нам те же самые 6%, но уже от 420 тысяч. А это 25 тысяч.В айти отрасли 50к это не просто средняя, это медианная ЗП. Так что в худшем из случаев мы имеем 90 тысяч с доходом 50к+. Почти в 4 раза это намного или не намного?Почему данные за сентябрь, а не, например, за декабрь сами догадаетесь?Ну то есть вам все же "за державу обидно", а на экономику плевать. Эдакий социальный аутизм - давайте всем по-справедливости.На статистику стабильного роста IT отрасли за последние 10 лет выблагополучно "забили болт" в силу общей её для вас неудобности.Вот вам изменение ВВП за те же 10 лет 142,25/136,01 = 4,5% и нет, это не ежегодно это за весь период2020 142,25 -8,04%2019 154,69 18,15%2018 130,93 16,77%2017 112,13 20,16%2016 93,31 3,12%2015 90,49 -30,70%2014 130,57 -27,29%2013 179,57 2,20%2012 175,71 7,69%2011 163,16 19,96%2010 136,01 16,17%