RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дія.City. Якими будуть
оподаткування айтішників і...

Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:26

Re: Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

candle645 написав:
  Slon_Nosov написав:как минимум айтишники платят 20% ндс с потраченных денег в стране.

К сожалению НДС работает не так. :(
"20% ндс" бывает только в случае чистых услуг типа парикмахера, нотариуса или того-же айтишника.
1/6 = 16.67% НДС государство берет с каждой продажи по всей цепочке производитель(импортер) -> оптовик1 -> ... -> оптовикN -> магазин -> покупатель. И весь этот НДС в конечном итоге оплачивает конечный покупатеть.
В итоге смартфон попроще на Али стоит $35-40 - в местном магазине продается уже за $100, из которых $45 это НДС.


К сожалению, Вы не знаете, как работает НДС. И, видимо, не слышали ни слова про возврат НДС покупателю (податковий кредит з ПДВ). Ознакомьтесь, будете удивлены.
alter
 
Повідомлень: 590
З нами з: 14.05.08
Подякував: 307 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:41

Re: Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

  Faceless написав:С чего вы взяли, что наёмных работников с сопоставимыми ЗП намного меньше, чем ФОПов ИТ?

Ой, так вы еще и информацией вообще не владеете?
Внезапно, я информацию взял отсюда.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 920_u.xlsx
6% от 7млн это аккурат 420 тысяч человек. Одна беда эта информация о ЗП 25к+.
Тут уж я могу только пальцем в небо погадать, но по самой плохой прикидке следующие 25к дадут нам те же самые 6%, но уже от 420 тысяч. А это 25 тысяч.
В айти отрасли 50к это не просто средняя, это медианная ЗП. Так что в худшем из случаев мы имеем 90 тысяч с доходом 50к+. Почти в 4 раза это намного или не намного?


Почему данные за сентябрь, а не, например, за декабрь сами догадаетесь?

  Faceless написав:Так некоторые ещё и мессианством страдают

Ну то есть вам все же "за державу обидно", а на экономику плевать. Эдакий социальный аутизм - давайте всем по-справедливости.

На статистику стабильного роста IT отрасли за последние 10 лет выблагополучно "забили болт" в силу общей её для вас неудобности.

Вот вам изменение ВВП за те же 10 лет 142,25/136,01 = 4,5% и нет, это не ежегодно это за весь период

2020 142,25 -8,04%
2019 154,69 18,15%
2018 130,93 16,77%
2017 112,13 20,16%
2016 93,31 3,12%
2015 90,49 -30,70%
2014 130,57 -27,29%
2013 179,57 2,20%
2012 175,71 7,69%
2011 163,16 19,96%
2010 136,01 16,17%
regantan
 
Повідомлень: 12
З нами з: 10.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:49

  Faceless написав:Мало где в мире есть возможность легально платить такой мизер налогов (суть более 5% брутто), зарабатывая выше среднего.


Так украинское среднее 15к грн - это реально уровеь нищеты даже здесь в Украине :(
Реальный прожиточный минимум (комуналка, средней паршивости еда/одежда, купленная в кредит бытовая техника, выбор между "3** all inclusive отдыхом в Турции и обновлением смартфона", и самые минимальные накопления) - порядка 25к грн на человека.
Более-менее пристойный уровень жизни начинается с 50-60к.

Например Германия:
"Это прогрессивный налог. Его минимальная ставка — 19%, максимальная — 53%.

Необлагаемый налогом минимум составляет в год 5616 евро (для одиноких) и 11232 евро (для семейных пар)

Для доходов, которые не превышают для одиноких 8153 евро и 16307 евро для семейных пар действует пропорциональное налогообложение со ставкой 22,9%. Далее налог взимается по прогрессивной шкале до объёма доходов в 120041 евро (для одиноких) и 240083 евро (для семейных пар). Все доходы выше облагаются по максимальной ставке 51%."

Возьмем "условного IT-шника" с 90к грн/мес с женой которая "кассир АТБ" - это ~35200 евро в год.
c первых 11200 евро налогов ноль.
еще с 5000 - 22% ~= 1100
с оставшихся 19000 - 34% ~= 6450
итого 7550/35200 = 21%

Да, получается почти в 4-раза больше чем в Украине, вот только пенсия у них будет не 100 евро/месяц, а 800+ и составляющая качества жизни за которую отвечает государство тоже а разы выше чем в Украине.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 57
З нами з: 25.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dimar і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
День фінансів: спецрежим для IT у «Дія.City», кредити...
R2 » Сер 02 чер, 2021 18:48
1 515
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 чер, 2021 18:48
ezamlinsky
Усі субсидії з травня будуть виплачуватися виключно готівкою 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 19 тра, 2021 11:20
32 2740
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 тра, 2021 19:56
Amethyst
Дія.City збільшить кількість ІТ-працівників удвічі, а...
R2 » Вів 18 тра, 2021 18:38
2 604
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 21:39
demon0983886848

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2063)
03.06.2021 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.