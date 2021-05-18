Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
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Slon_Nosov написав:как минимум айтишники платят 20% ндс с потраченных денег в стране.
К сожалению НДС работает не так. "20% ндс" бывает только в случае чистых услуг типа парикмахера, нотариуса или того-же айтишника. 1/6 = 16.67% НДС государство берет с каждой продажи по всей цепочке производитель(импортер) -> оптовик1 -> ... -> оптовикN -> магазин -> покупатель. И весь этот НДС в конечном итоге оплачивает конечный покупатеть. В итоге смартфон попроще на Али стоит $35-40 - в местном магазине продается уже за $100, из которых $45 это НДС.
К сожалению, Вы не знаете, как работает НДС. И, видимо, не слышали ни слова про возврат НДС покупателю (податковий кредит з ПДВ). Ознакомьтесь, будете удивлены.
Faceless написав:С чего вы взяли, что наёмных работников с сопоставимыми ЗП намного меньше, чем ФОПов ИТ?
Ой, так вы еще и информацией вообще не владеете? Внезапно, я информацию взял отсюда. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 920_u.xlsx 6% от 7млн это аккурат 420 тысяч человек. Одна беда эта информация о ЗП 25к+. Тут уж я могу только пальцем в небо погадать, но по самой плохой прикидке следующие 25к дадут нам те же самые 6%, но уже от 420 тысяч. А это 25 тысяч. В айти отрасли 50к это не просто средняя, это медианная ЗП. Так что в худшем из случаев мы имеем 90 тысяч с доходом 50к+. Почти в 4 раза это намного или не намного?
Почему данные за сентябрь, а не, например, за декабрь сами догадаетесь?
Faceless написав:Так некоторые ещё и мессианством страдают
Ну то есть вам все же "за державу обидно", а на экономику плевать. Эдакий социальный аутизм - давайте всем по-справедливости.
На статистику стабильного роста IT отрасли за последние 10 лет выблагополучно "забили болт" в силу общей её для вас неудобности.
Вот вам изменение ВВП за те же 10 лет 142,25/136,01 = 4,5% и нет, это не ежегодно это за весь период
Faceless написав:Мало где в мире есть возможность легально платить такой мизер налогов (суть более 5% брутто), зарабатывая выше среднего.
Так украинское среднее 15к грн - это реально уровеь нищеты даже здесь в Украине Реальный прожиточный минимум (комуналка, средней паршивости еда/одежда, купленная в кредит бытовая техника, выбор между "3** all inclusive отдыхом в Турции и обновлением смартфона", и самые минимальные накопления) - порядка 25к грн на человека. Более-менее пристойный уровень жизни начинается с 50-60к.
Например Германия: "Это прогрессивный налог. Его минимальная ставка — 19%, максимальная — 53%.
Необлагаемый налогом минимум составляет в год 5616 евро (для одиноких) и 11232 евро (для семейных пар)
Для доходов, которые не превышают для одиноких 8153 евро и 16307 евро для семейных пар действует пропорциональное налогообложение со ставкой 22,9%. Далее налог взимается по прогрессивной шкале до объёма доходов в 120041 евро (для одиноких) и 240083 евро (для семейных пар). Все доходы выше облагаются по максимальной ставке 51%."
Возьмем "условного IT-шника" с 90к грн/мес с женой которая "кассир АТБ" - это ~35200 евро в год. c первых 11200 евро налогов ноль. еще с 5000 - 22% ~= 1100 с оставшихся 19000 - 34% ~= 6450 итого 7550/35200 = 21%
Да, получается почти в 4-раза больше чем в Украине, вот только пенсия у них будет не 100 евро/месяц, а 800+ и составляющая качества жизни за которую отвечает государство тоже а разы выше чем в Украине.