Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
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Slon_Nosov написав:как минимум айтишники платят 20% ндс с потраченных денег в стране.
К сожалению НДС работает не так. "20% ндс" бывает только в случае чистых услуг типа парикмахера, нотариуса или того-же айтишника. 1/6 = 16.67% НДС государство берет с каждой продажи по всей цепочке производитель(импортер) -> оптовик1 -> ... -> оптовикN -> магазин -> покупатель. И весь этот НДС в конечном итоге оплачивает конечный покупатеть. В итоге смартфон попроще на Али стоит $35-40 - в местном магазине продается уже за $100, из которых $45 это НДС.
К сожалению, Вы не знаете, как работает НДС. И, видимо, не слышали ни слова про возврат НДС покупателю (податковий кредит з ПДВ). Ознакомьтесь, будете удивлены.
Faceless написав:С чего вы взяли, что наёмных работников с сопоставимыми ЗП намного меньше, чем ФОПов ИТ?
Ой, так вы еще и информацией вообще не владеете? Внезапно, я информацию взял отсюда. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 920_u.xlsx 6% от 7млн это аккурат 420 тысяч человек. Одна беда эта информация о ЗП 25к+. Тут уж я могу только пальцем в небо погадать, но по самой плохой прикидке следующие 25к дадут нам те же самые 6%, но уже от 420 тысяч. А это 25 тысяч. В айти отрасли 50к это не просто средняя, это медианная ЗП. Так что в худшем из случаев мы имеем 90 тысяч с доходом 50к+. Почти в 4 раза это намного или не намного?
Почему данные за сентябрь, а не, например, за декабрь сами догадаетесь?
Faceless написав:Так некоторые ещё и мессианством страдают
Ну то есть вам все же "за державу обидно", а на экономику плевать. Эдакий социальный аутизм - давайте всем по-справедливости.
На статистику стабильного роста IT отрасли за последние 10 лет выблагополучно "забили болт" в силу общей её для вас неудобности.
Вот вам изменение ВВП за те же 10 лет 142,25/136,01 = 4,5% и нет, это не ежегодно это за весь период
Faceless написав:Мало где в мире есть возможность легально платить такой мизер налогов (суть более 5% брутто), зарабатывая выше среднего.
Так украинское среднее 15к грн - это реально уровеь нищеты даже здесь в Украине Реальный прожиточный минимум (комуналка, средней паршивости еда/одежда, купленная в кредит бытовая техника, выбор между "3** all inclusive отдыхом в Турции и обновлением смартфона", и самые минимальные накопления) - порядка 25к грн на человека. Более-менее пристойный уровень жизни начинается с 50-60к.
Например Германия: "Это прогрессивный налог. Его минимальная ставка — 19%, максимальная — 53%.
Необлагаемый налогом минимум составляет в год 5616 евро (для одиноких) и 11232 евро (для семейных пар)
Для доходов, которые не превышают для одиноких 8153 евро и 16307 евро для семейных пар действует пропорциональное налогообложение со ставкой 22,9%. Далее налог взимается по прогрессивной шкале до объёма доходов в 120041 евро (для одиноких) и 240083 евро (для семейных пар). Все доходы выше облагаются по максимальной ставке 51%."
Возьмем "условного IT-шника" с 90к грн/мес с женой которая "кассир АТБ" - это ~35200 евро в год. c первых 11200 евро налогов ноль. еще с 5000 - 22% ~= 1100 с оставшихся 19000 - 34% ~= 6450 итого 7550/35200 = 21%
Да, получается почти в 4-раза больше чем в Украине, вот только пенсия у них будет не 100 евро/месяц, а 800+ и составляющая качества жизни за которую отвечает государство тоже а разы выше чем в Украине.
candle645 Те про що Ви кажете, колись описали в книзі "Бреши за допомогою діаграм", там дійшли до висновку що ціни на маргарин впливають на кількість розлучень - кореляцію була десь 98%)
При 90 тис/грн в місяць буде пенсія точно не 100 євро)
Найбільш примітивний калькулятор показує 17690 грн (https://cost.ua/pension_calc_new/), тобто десь 1,4 від середньої зп в країні. Це десь і буде розрахунковою величиною для пенсії. А ще це, десь 5 середніх пенсій, тому точно пан буде привілейованим пенсіонером, майже як суддя)
Ну і на худий кінець, якщо всіх хто отримує 15 к перевести на схем з фопами то це теж буде десь 23 тис грн. І так, якби всі ці гроші йшли на депозити то кожен з нас би мав в пару разів більші пенсії, але.. Нагадаю на що ідуть ці податки: -на пенсію батькам/бабусям (двом по 3,5 тис грн = 7к); -на навчання дітей (24 к грн в рік, або 2к в місяць, і це тільки те що в субвенцію входить, місто ще доплачує за приміщення), так би читати писати не вмів і рахуав би на пальцях, хорошим спеціалістом був (тобто це вже те, що держава заплатила за навчання цього пана)..; -медицина (тут поки молодий можеш і страховкою користуватись, вона дешева, а після 30 це все росте в ціні, а в років 60 ти страховим компаніям не особливо цікавим будеш і ввнески платитимеш в рази більші), і ці лікарі лікують його ж батьків і детей (даваййте рахувати ще страховку їм); на дороги, в тому числі у місті в якому живе пан-спеціаліст (хіба він на гелікоптері літає по місту/країні тоді ок); на поліцію і на армію в кінці кінців (пан може найняти собі тілоохоронця, який захистить його він дядька з ножем, це буде десь від 15 тисяч в місяць, правда у випадку загострення на сході, або коли умовні російські танки будуть кататись по Львову, він не сильно допоможе). Інше додайте самі)
І от проблема в тому, що дядько з зп в 90 тисяч на загльній системі оподаткування, дядько з за 13 тис грн і ФОП користуються цим всім на рівних умовах. І це все оплачують саме працівники, а не вельмишановні ФОПи всіх категорій.
Очевидно, що якби питання стояло або 5% на ФОПі або тікаєм то треба лишати те що є зараз, але в мене друзі наївшись ІТ-заробітчанства повертаються в Україну, з доволі крутих компаній і аргументи я чую різні - від маю хорошу зп, але не можу там дозволити собі машину, до хочу свою мову чути і щоб люди мої жарти розуміли. Тому те що пропонують це компроміс.
П.С. Фактично всі міністри фінансів озвучували тези про зниження податків на доходи громадян, ніхто поки не дійов до цього, і судячи по бюджетній декларації, теж не дійдемо внаступні 3 роки.
Faceless написав:С чего вы взяли, что наёмных работников с сопоставимыми ЗП намного меньше, чем ФОПов ИТ?
Ой, так вы еще и информацией вообще не владеете? Внезапно, я информацию взял отсюда. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 920_u.xlsx 6% от 7млн это аккурат 420 тысяч человек. Одна беда эта информация о ЗП 25к+. Тут уж я могу только пальцем в небо погадать, но по самой плохой прикидке следующие 25к дадут нам те же самые 6%, но уже от 420 тысяч. А это 25 тысяч. В айти отрасли 50к это не просто средняя, это медианная ЗП. Так что в худшем из случаев мы имеем 90 тысяч с доходом 50к+. Почти в 4 раза это намного или не намного?
Почему данные за сентябрь, а не, например, за декабрь сами догадаетесь?
Faceless написав:Так некоторые ещё и мессианством страдают
Ну то есть вам все же "за державу обидно", а на экономику плевать. Эдакий социальный аутизм - давайте всем по-справедливости.
На статистику стабильного роста IT отрасли за последние 10 лет выблагополучно "забили болт" в силу общей её для вас неудобности.
Вот вам изменение ВВП за те же 10 лет 142,25/136,01 = 4,5% и нет, это не ежегодно это за весь период
Вы то точно не владеете, если считаете, что статистика отражает реальную картину и тем более разглядеть там ЗП по сегментам. На 100-200 тыс ИТ ФОП из десятка миллионов налогоплательщиков наберется не меньше с белым доходом того же уровня.
ИТ отрасль растёт нк только в Украине, и тем более с такими наооговыми льготами чего бы ей нк расти было. Но любой ФОП-минимизатор, хоть ИТ хоть любой другой, ничем не лучше любого немного работника, нотвы считаете иначе, потому не видите ничего плохого в том, что основное налоговое бремя и ПФ на себе тащат последние. Я понимаю, что вам так удобно считать, вы и материально выигрываете, и ещё считаете себя чуть ли не героем, который страну вытягивает. Остальные лохи, пусть всех пенсов они кормят, нечего трогать белых людей благословенной отрасли.
Faceless написав:Мало где в мире есть возможность легально платить такой мизер налогов (суть более 5% брутто), зарабатывая выше среднего.
Так украинское среднее 15к грн - это реально уровеь нищеты даже здесь в Украине Реальный прожиточный минимум (комуналка, средней паршивости еда/одежда, купленная в кредит бытовая техника, выбор между "3** all inclusive отдыхом в Турции и обновлением смартфона", и самые минимальные накопления) - порядка 25к грн на человека. Более-менее пристойный уровень жизни начинается с 50-60к.
Например Германия: "Это прогрессивный налог. Его минимальная ставка — 19%, максимальная — 53%.
Необлагаемый налогом минимум составляет в год 5616 евро (для одиноких) и 11232 евро (для семейных пар)
Для доходов, которые не превышают для одиноких 8153 евро и 16307 евро для семейных пар действует пропорциональное налогообложение со ставкой 22,9%. Далее налог взимается по прогрессивной шкале до объёма доходов в 120041 евро (для одиноких) и 240083 евро (для семейных пар). Все доходы выше облагаются по максимальной ставке 51%."
Возьмем "условного IT-шника" с 90к грн/мес с женой которая "кассир АТБ" - это ~35200 евро в год. c первых 11200 евро налогов ноль. еще с 5000 - 22% ~= 1100 с оставшихся 19000 - 34% ~= 6450 итого 7550/35200 = 21%
Да, получается почти в 4-раза больше чем в Украине, вот только пенсия у них будет не 100 евро/месяц, а 800+ и составляющая качества жизни за которую отвечает государство тоже а разы выше чем в Украине.
А что вы хотели, половина страны получает серые ЗП, сотни тысяч минимизаторов не платят почти ничего в ЕСВ, но даже они потом запросят минималку, хртя даже на неё их взносов не хватит. Накопительный фонд так и не создан, и некак, ибо опять таки, тень и минимизация, а создаётся онине год и не пять. Тут только один алгоритм - сначала все платят налоги и взносы, полностью, и только потом, со временем, будет шанс создать сколько нибудь адекватную пенсионную систему. В текущей ситуации нет денег ни на выплату текущих пенсий, ни на аккумуляцию в фонды. Чудес не бывает.
Faceless написав: Вот любят за уши притягмвать средние. Сравнивайте сравнимое. Обычный наёмный работник, который зарабатывает на руки 50к, платит больше 12 тыс налогов с ЗП, за него отчисляется более 14к ЕСВ, и с потраченного от платит 20% ндс. Тот, что оформлен ФОП, хотя по факту ни разу не предприниматель, просто минимизирует налоги, платит с дохода 2,5к, мизерный ЕСВ чуть больше тысячи, ну и такой же НДС. Итого, по факту, это самое что ни на есть льготное налогообложение. Мало где в мире есть возможность легально платить такой мизер налогов (суть более 5% брутто), зарабатывая выше среднего. Но каждый раз, как заходит речь, что такие преференции стоит уменьшить, начинается вой, размазывание соплёй, громкие заявления "мы все уедем или будем работать в чёрную" и сравнение абсолютных цифр уплаченных налогов с кассирами АТБ, мол, какие мы молодцы и какое делаем одолжение.
Т.е вы хотите сравнить эффект в экономике от 1.5 землекопов с 50к зарплаты и от 180 000 айтишников?
Вы адекватны?
У вас отрасль в текущих условиях последние лет десять даёт 10-20% прибавку в количестве занятых, в доходах и налогах год к году.
На текущий момент это: 8% в структуре экспорта. 5 млрд $ в абсолютных цифрах. При ВВП Украины примерно 155 млрд $ по номиналу.
Да адекватный человек эту курицу трогать не будет ближайшие лет пятнадцать/двадцать, если её результаты будут сопоставимы.
Потому что при таких темпах через 15 лет ты получишь 20-75 млрд $. И при условии что ВВП будет расти хотя бы на 3% ежегодно, это все будет на фоне 244 млрд $ (хотя более реально говорить о 1-2% роста в год и 210 млрд $)
Но социальный и экономический аутист, конечно же захочет "справедливости" - налоги поднять, наказать и т.д.
Впооне адекватен. С чего вы взяли, что наёмных работников с сопоставимыми ЗП намного меньше, чем ФОПов ИТ? Мало того, и часть сферы ИТ работает вбелую, не через ФОПов. И не надо строить из рядовых спецов на обычной схеме минимизации налогов каких то спасителей. Сама схема упрощенки в свое время дала возможность быстро развиваться иалому бизнесу, сейчас же она дошла до абсурда, при котором часть обычных наемных специалистов, оформленных как ФОПы (тут речь, на самом деле, не только об ИТ) просто переложила на остальную часть налогоплательщиков все бремя содержания ПФ и значительную часть бюджета вообще. Я не имею ничего против стимулирования развития отрасли как таковой. Но и в разы меньшая ставка налогообложения и почти нулевые взносы в ПФ, весь дефицит которого вынуждены на себя брать остальные налогоплательщики - это не нормально. Так некоторые ещё и мессианством страдают - на них, благодетелях, видите ли экспорт держится, давайте вообще освободим от налогов кормильцев, это ж целых 8% экспорта, остальные 92% скинутся. Кто тут экономический аутист то?
Faceless написав: Вот любят за уши притягмвать средние. Сравнивайте сравнимое. Обычный наёмный работник, который зарабатывает на руки 50к, платит больше 12 тыс налогов с ЗП, за него отчисляется более 14к ЕСВ, и с потраченного от платит 20% ндс. Тот, что оформлен ФОП, хотя по факту ни разу не предприниматель, просто минимизирует налоги, платит с дохода 2,5к, мизерный ЕСВ чуть больше тысячи, ну и такой же НДС. Итого, по факту, это самое что ни на есть льготное налогообложение. Мало где в мире есть возможность легально платить такой мизер налогов (суть более 5% брутто), зарабатывая выше среднего. Но каждый раз, как заходит речь, что такие преференции стоит уменьшить, начинается вой, размазывание соплёй, громкие заявления "мы все уедем или будем работать в чёрную" и сравнение абсолютных цифр уплаченных налогов с кассирами АТБ, мол, какие мы молодцы и какое делаем одолжение.
Т.е вы хотите сравнить эффект в экономике от 1.5 землекопов с 50к зарплаты и от 180 000 айтишников?
Вы адекватны?
У вас отрасль в текущих условиях последние лет десять даёт 10-20% прибавку в количестве занятых, в доходах и налогах год к году.
На текущий момент это: 8% в структуре экспорта. 5 млрд $ в абсолютных цифрах. При ВВП Украины примерно 155 млрд $ по номиналу.
Да адекватный человек эту курицу трогать не будет ближайшие лет пятнадцать/двадцать, если её результаты будут сопоставимы.
Потому что при таких темпах через 15 лет ты получишь 20-75 млрд $. И при условии что ВВП будет расти хотя бы на 3% ежегодно, это все будет на фоне 244 млрд $ (хотя более реально говорить о 1-2% роста в год и 210 млрд $)
Но социальный и экономический аутист, конечно же захочет "справедливости" - налоги поднять, наказать и т.д.
Впооне адекватен. С чего вы взяли, что наёмных работников с сопоставимыми ЗП намного меньше, чем ФОПов ИТ? Мало того, и часть сферы ИТ работает вбелую, не через ФОПов. И не надо строить из рядовых спецов на обычной схеме минимизации налогов каких то спасителей. Сама схема упрощенки в свое время дала возможность быстро развиваться иалому бизнесу, сейчас же она дошла до абсурда, при котором часть обычных наемных специалистов, оформленных как ФОПы (тут речь, на самом деле, не только об ИТ) просто переложила на остальную часть налогоплательщиков все бремя содержания ПФ и значительную часть бюджета вообще. Я не имею ничего против стимулирования развития отрасли как таковой. Но и в разы меньшая ставка налогообложения и почти нулевые взносы в ПФ, весь дефицит которого вынуждены на себя брать остальные налогоплательщики - это не нормально. Так некоторые ещё и мессианством страдают - на них, благодетелях, видите ли экспорт держится, давайте вообще освободим от налогов кормильцев, это ж целых 8% экспорта, остальные 92% скинутся. Кто тут экономический аутист то?
Редко когда Фейслес пишет правду. Это тот случай. Коболев и Витренко тоже платят 20% НДС (но это не точно). И там счёт идёт на миллионы в месяц. Так может их освободить от всех остальных налогов, "они ж и так много плотют, кормют и содержут всю страну дармоедов"?
Faceless написав:Так некоторые ещё и мессианством страдают - на них, благодетелях, видите ли экспорт держится, давайте вообще освободим от налогов кормильцев, это ж целых 8% экспорта, остальные 92% скинутся.
Не стоит всё таки так уж откровенно умалчивать о нюансах. Большая часть экспорта - это продажа металла и сельхозпродукции юриками. В отличие от ИТ услуг, это: 1) Возврат НДС, т.е. для государства убыток. 2) Требует огромного встречного импорта (прежде всего энергоносителей) чисто на функционирование производства. Если его по-справедливости вычесть из экспорта, то доля ИТ подскочит в разы. 3) Сельское хозяйство - ещё туда-сюда, но металлы - это вообще невозобновимый ресурс, т.е. бесценны.
Но да, на зелёную энергетику под соусом её возобновляемости (на самом деле нет) скинуться всей страной - это у нас запросто, а вот ИТ нужно бы пощипать.