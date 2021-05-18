Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

Додано: Чет 03 чер, 2021 16:53

Те про що Ви кажете, колись описали в книзі "Бреши за допомогою діаграм", там дійшли до висновку що ціни на маргарин впливають на кількість розлучень - кореляцію була десь 98%)При 90 тис/грн в місяць буде пенсія точно не 100 євро)Найбільш примітивний калькулятор показує 17690 грн (), тобто десь 1,4 від середньої зп в країні. Це десь і буде розрахунковою величиною для пенсії. А ще це, десь 5 середніх пенсій, тому точно пан буде привілейованим пенсіонером, майже як суддя)Ну і на худий кінець, якщо всіх хто отримує 15 к перевести на схем з фопами то це теж буде десь 23 тис грн.І так, якби всі ці гроші йшли на депозити то кожен з нас би мав в пару разів більші пенсії, але..Нагадаю на що ідуть ці податки:-на пенсію батькам/бабусям (двом по 3,5 тис грн = 7к);-на навчання дітей (24 к грн в рік, або 2к в місяць, і це тільки те що в субвенцію входить, місто ще доплачує за приміщення), так би читати писати не вмів і рахуав би на пальцях, хорошим спеціалістом був (тобто це вже те, що держава заплатила за навчання цього пана)..;-медицина (тут поки молодий можеш і страховкою користуватись, вона дешева, а після 30 це все росте в ціні, а в років 60 ти страховим компаніям не особливо цікавим будеш і ввнески платитимеш в рази більші), і ці лікарі лікують його ж батьків і детей (даваййте рахувати ще страховку їм);на дороги, в тому числі у місті в якому живе пан-спеціаліст (хіба він на гелікоптері літає по місту/країні тоді ок);на поліцію і на армію в кінці кінців (пан може найняти собі тілоохоронця, який захистить його він дядька з ножем, це буде десь від 15 тисяч в місяць, правда у випадку загострення на сході, або коли умовні російські танки будуть кататись по Львову, він не сильно допоможе).Інше додайте самі)І от проблема в тому, що дядько з зп в 90 тисяч на загльній системі оподаткування, дядько з за 13 тис грн і ФОП користуються цим всім на рівних умовах. І це все оплачують саме працівники, а не вельмишановні ФОПи всіх категорій.Очевидно, що якби питання стояло або 5% на ФОПі або тікаєм то треба лишати те що є зараз, але в мене друзі наївшись ІТ-заробітчанства повертаються в Україну, з доволі крутих компаній і аргументи я чую різні - від маю хорошу зп, але не можу там дозволити собі машину, до хочу свою мову чути і щоб люди мої жарти розуміли. Тому те що пропонують це компроміс.П.С. Фактично всі міністри фінансів озвучували тези про зниження податків на доходи громадян, ніхто поки не дійов до цього, і судячи по бюджетній декларації, теж не дійдемо внаступні 3 роки.