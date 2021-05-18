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Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
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Додано: Чет 03 чер, 2021 19:46
ITшник откроет карту иностранного банка(получит карту почтой) и работодатель на нее будет перечислять валюту, предположим 1-4 тысячи долларов.
ITшник будет ходить с картой эмитированной не в Украине и покупать товары
Как налоговая будет действовать в данной ситуации?
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hno3
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Додано: Чет 03 чер, 2021 20:19
hno3, есть основания полагать, что не так же, как она в такой ситуации делает уже 30 лет? Пока покупает в объёме на покушать - ничего. Но вот при покупке квартиры уже есть некоторый шанс, что придётся как-то объяснять откуда бабло.
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moveton
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Додано: Чет 03 чер, 2021 20:42
moveton
Ну тогда налоговая должна действовать выборочно, так как народ пачками гребет квартиры и машины, у некоторых депутатов мамы покупают по 20 штук,
получается будет выборочный отлов?
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hno3
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Додано: Чет 03 чер, 2021 20:45
Faceless написав:
Обычный наёмный работник, который зарабатывает на руки 50к, платит больше 12 тыс налогов с ЗП, за него отчисляется более 14к ЕСВ, и с потраченного от платит 20% ндс
Cмешно, обычный наемный работник (обычный и 50к? это реально?
) получает официально минималку, а остальное в конверте. А всякие плиточники и таксисты - вообще никаких прямых налогов не платят.
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BIGor
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