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Дія.City. Якими будуть
оподаткування айтішників і...

Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:46

ITшник откроет карту иностранного банка(получит карту почтой) и работодатель на нее будет перечислять валюту, предположим 1-4 тысячи долларов.
ITшник будет ходить с картой эмитированной не в Украине и покупать товары

Как налоговая будет действовать в данной ситуации?
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:19

hno3, есть основания полагать, что не так же, как она в такой ситуации делает уже 30 лет? Пока покупает в объёме на покушать - ничего. Но вот при покупке квартиры уже есть некоторый шанс, что придётся как-то объяснять откуда бабло.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:42

moveton

Ну тогда налоговая должна действовать выборочно, так как народ пачками гребет квартиры и машины, у некоторых депутатов мамы покупают по 20 штук,

получается будет выборочный отлов?
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:45

Re: Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

  Faceless написав:Обычный наёмный работник, который зарабатывает на руки 50к, платит больше 12 тыс налогов с ЗП, за него отчисляется более 14к ЕСВ, и с потраченного от платит 20% ндс

Cмешно, обычный наемный работник (обычный и 50к? это реально? :shock: ) получает официально минималку, а остальное в конверте. А всякие плиточники и таксисты - вообще никаких прямых налогов не платят.
BIGor
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