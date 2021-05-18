Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
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ITшник откроет карту иностранного банка(получит карту почтой) и работодатель на нее будет перечислять валюту, предположим 1-4 тысячи долларов. ITшник будет ходить с картой эмитированной не в Украине и покупать товары
Как налоговая будет действовать в данной ситуации?
hno3, есть основания полагать, что не так же, как она в такой ситуации делает уже 30 лет? Пока покупает в объёме на покушать - ничего. Но вот при покупке квартиры уже есть некоторый шанс, что придётся как-то объяснять откуда бабло.
Faceless написав:Остальные лохи, пусть всех пенсов они кормят, нечего трогать белых людей благословенной отрасли.
И тут остапа понесло, в основном наемники сидят на минималке, с нее и платят работодатели налоги. У меня 3 из 4 киевских фирм платили официально минималку, остальное в конверте. Да и ПФ, если Вы знаете, наполняется не только с налогов с ЗП, а еще и мобильная связь, доход от депозита, (во времена Яценюка - с обмена валюты), с продажи недвижимости.
А кто её знает, что там будет? Этот финмониторинг существует уже сейчас и не первый год. Налоговая свистит, что щемит всех. Реально он доставляет геморрой только некоторым пересичным неудачникам за перевод в сотню-другую зелени, на которых банки вдруг решают продемонстрировать активность. А так квартира на первичке спокойно покупается за нал кучей мелких взносов допороговой суммы. Причём для этого даже не нужно самостоятельно оформлять каждый отдельно. Просто даёшь специальному человеку у застройщика всю сумму, а через полгодика можешь у него забрать толстую пачку чеков о том, что она внесена. Гипотетически, налоговая может заинтересоваться и покупкой квартиры в принципе, но пока я про прецеденты не слыхал.
zenukua1992 написав:candle645 Те про що Ви кажете, колись описали в книзі "Бреши за допомогою діаграм", там дійшли до висновку що ціни на маргарин впливають на кількість розлучень - кореляцію була десь 98%)
Всего-лишь сравниваю абсолютные значения с абсолютными или относительные с относительными в зависимости от того что в каком случае более уместно сравнивать
І от проблема в тому, що дядько з зп в 90 тисяч на загльній системі оподаткування, дядько з за 13 тис грн і ФОП користуються цим всім на рівних умовах. І це все оплачують саме працівники, а не вельмишановні ФОПи всіх категорій.
Расходы государства на армию, полицию, образование, медицину - в лучшем случае абсолютно одинаковы и для наемного сотрудника с доходом 15к и для IT ФОП с доходом 90. Более того - медицину, образование и частично полицию второй скорее всего оплачивает дополнительно в виде частной страховки, школы, охранной сигнализации и т.п. а соотв. часть его налогов тратится в пользу первого. Если б мы тут обсуждали налог на недвижимость - то я отлично понимаю почему владелец "заводов, газет, пароходов" должен платить больше чем владелец современной квартиры + загородного дома и они оба должны платить больше владельца малогабаритной квартиры совицкой постройки и был бы только за его увеличение (несмотря на принадлежность ко второй категории) - расходы государства на армию/полицию в этих трех случаях действительно очень разные. Пенсиии или пособия по безработице все-же стоит сравнивать именно относительно уплаченных ранее налогов (либо з/п если уж идет речь о том чтобы драть налоги с IT-ФОП как с обычных наемных работников).
При 90 тис/грн в місяць буде пенсія точно не 100 євро) Найбільш примітивний калькулятор показує 17690 грн (https://cost.ua/pension_calc_new/), тобто десь 1,4 від середньої зп в країні. Це десь і буде розрахунковою величиною для пенсії. А ще це, десь 5 середніх пенсій, тому точно пан буде привілейованим пенсіонером, майже як суддя)
17690 это теоретический максимум "с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особенные заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особенные заслуги перед Родиной"
Реальный максимум это "Около 300 000 украинских пенсионеров получают государственную пенсию в размере более 10 000 грн. Это – всего 3% от общего количества получателей пенсионных выплат по возрасту в Украине.", - именно 8-10% от з/п при максимальном взносе в ПФ(ЕСВ) о которых я и писал. Тем более что условные 90к дохода в IT это отнюдь не потолок с которого уходят на пенсию, а уровень толкового мидла на который выходят через 5-7 лет работы.
-медицина (тут поки молодий можеш і страховкою користуватись, вона дешева, а після 30 це все росте в ціні, а в років 60 ти страховим компаніям не особливо цікавим будеш і ввнески платитимеш в рази більші), і ці лікарі лікують його ж батьків і детей (даваййте рахувати ще страховку їм);
Если IT-ФОП сотрудничает с приличной IT-галерой, то условия страховки на которую та способна продавить страховую одинаковы и в 25 и в 45 и в 55 лет (работающих пенсионеров в этой сфере среди знакомых нет, но почти уверен что и для 60-летних условия те-же). С членами семьи есть нюансы, страховка для 72-х летней мамы таки стоит раза в полтора дороже чем моя собственная, но это не "рази більші" и еще минус один повод драть с меня налоги на оплату услуг государства, которыми ни я ни моя семья не пользуется.
Очевидно, що якби питання стояло або 5% на ФОПі або тікаєм то треба лишати те що є зараз.
С релокацией в условный Вроцлав или Прагу сейчас вообще никаких проблемм, и культурный/языковой барьер там минимален. Пока речь идет об увеличении прямых налогов на 30% - за счет их низкой базы это не критично. Но тенденция очевидна и если она продолжится то молодежи действительно будет проще и выгоднее поработав пару лет здесь и поднабравшись опыта сваливать в страны с более адекваным соотношением налоги/качество жизни и гос. услуг. Для тех кто постарше или просто предпочтет остаться - все это мы уже проходили 10-15 лет назад - "пионерские" карты, счета в зарубежных банках (в то время это был вообще криминал, а сейчас уже абсолютно легально), "коммандировки/тур. поездки" в Прибалтику для снятия нала - возвращаться к этому совершенно не хочется, но это куда более реалистичный сценарий чем потеря 30-40% дохода.
А кто её знает, что там будет? Этот финмониторинг существует уже сейчас и не первый год. Налоговая свистит, что щемит всех. Реально он доставляет геморрой только некоторым пересичным неудачникам за перевод в сотню-другую зелени, на которых банки вдруг решают продемонстрировать активность. А так квартира на первичке спокойно покупается за нал кучей мелких взносов допороговой суммы. Причём для этого даже не нужно самостоятельно оформлять каждый отдельно. Просто даёшь специальному человеку у застройщика всю сумму, а через полгодика можешь у него забрать толстую пачку чеков о том, что она внесена. Гипотетически, налоговая может заинтересоваться и покупкой квартиры в принципе, но пока я про прецеденты не слыхал.
прецендентів лавиноподібно багато що навіть журналісти почали шуршати і спасати бідних за-фін-монених покупців