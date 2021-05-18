Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

Додано: Чет 03 чер, 2021 21:34

zenukua1992 написав: candle645

Те про що Ви кажете, колись описали в книзі "Бреши за допомогою діаграм", там дійшли до висновку що ціни на маргарин впливають на кількість розлучень - кореляцію була десь 98%) Те про що Ви кажете, колись описали в книзі "Бреши за допомогою діаграм", там дійшли до висновку що ціни на маргарин впливають на кількість розлучень - кореляцію була десь 98%)

І от проблема в тому, що дядько з зп в 90 тисяч на загльній системі оподаткування, дядько з за 13 тис грн і ФОП користуються цим всім на рівних умовах. І це все оплачують саме працівники, а не вельмишановні ФОПи всіх категорій.



Найбільш примітивний калькулятор показує 17690 грн ( https://cost.ua/pension_calc_new/ ), тобто десь 1,4 від середньої зп в країні. Це десь і буде розрахунковою величиною для пенсії. А ще це, десь 5 середніх пенсій, тому точно пан буде привілейованим пенсіонером, майже як суддя) При 90 тис/грн в місяць буде пенсія точно не 100 євро)Найбільш примітивний калькулятор показує 17690 грн (), тобто десь 1,4 від середньої зп в країні. Це десь і буде розрахунковою величиною для пенсії. А ще це, десь 5 середніх пенсій, тому точно пан буде привілейованим пенсіонером, майже як суддя)

-медицина (тут поки молодий можеш і страховкою користуватись, вона дешева, а після 30 це все росте в ціні, а в років 60 ти страховим компаніям не особливо цікавим будеш і ввнески платитимеш в рази більші), і ці лікарі лікують його ж батьків і детей (даваййте рахувати ще страховку їм);

Очевидно, що якби питання стояло або 5% на ФОПі або тікаєм то треба лишати те що є зараз.

Всего-лишь сравниваю абсолютные значения с абсолютными или относительные с относительными в зависимости от того что в каком случае более уместно сравниватьРасходы государства на армию, полицию, образование, медицину - в лучшем случае абсолютно одинаковы и для наемного сотрудника с доходом 15к и для IT ФОП с доходом 90. Более того - медицину, образование и частично полицию второй скорее всего оплачивает дополнительно в виде частной страховки, школы, охранной сигнализации и т.п. а соотв. часть его налогов тратится в пользу первого.Если б мы тут обсуждали налог на недвижимость - то я отлично понимаю почему владелец "заводов, газет, пароходов" должен платить больше чем владелец современной квартиры + загородного дома и они оба должны платить больше владельца малогабаритной квартиры совицкой постройки и был бы только за его увеличение (несмотря на принадлежность ко второй категории) - расходы государства на армию/полицию в этих трех случаях действительно очень разные.Пенсиии или пособия по безработице все-же стоит сравнивать именно относительно уплаченных ранее налогов (либо з/п если уж идет речь о том чтобы драть налоги с IT-ФОП как с обычных наемных работников).17690 это теоретический максимум "с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особенные заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особенные заслуги перед Родиной"Реальный максимум это "Около 300 000 украинских пенсионеров получают государственную пенсию в размере более 10 000 грн. Это – всего 3% от общего количества получателей пенсионных выплат по возрасту в Украине.", - именно 8-10% от з/п при максимальном взносе в ПФ(ЕСВ) о которых я и писал. Тем более что условные 90к дохода в IT это отнюдь не потолок с которого уходят на пенсию, а уровень толкового мидла на который выходят через 5-7 лет работы.Если IT-ФОП сотрудничает с приличной IT-галерой, то условия страховки на которую та способна продавить страховую одинаковы и в 25 и в 45 и в 55 лет (работающих пенсионеров в этой сфере среди знакомых нет, но почти уверен что и для 60-летних условия те-же). С членами семьи есть нюансы, страховка для 72-х летней мамы таки стоит раза в полтора дороже чем моя собственная, но это не "рази більші" и еще минус один повод драть с меня налоги на оплату услуг государства, которыми ни я ни моя семья не пользуется.С релокацией в условный Вроцлав или Прагу сейчас вообще никаких проблемм, и культурный/языковой барьер там минимален. Пока речь идет об увеличении прямых налогов на 30% - за счет их низкой базы это не критично. Но тенденция очевидна и если она продолжится то молодежи действительно будет проще и выгоднее поработав пару лет здесь и поднабравшись опыта сваливать в страны с более адекваным соотношением налоги/качество жизни и гос. услуг. Для тех кто постарше или просто предпочтет остаться - все это мы уже проходили 10-15 лет назад - "пионерские" карты, счета в зарубежных банках (в то время это был вообще криминал, а сейчас уже абсолютно легально), "коммандировки/тур. поездки" в Прибалтику для снятия нала - возвращаться к этому совершенно не хочется, но это куда более реалистичный сценарий чем потеря 30-40% дохода.