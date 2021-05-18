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Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 21:51
greenozon написав: moveton написав:
Гипотетически, налоговая может заинтересоваться и покупкой квартиры в принципе, но пока я про прецеденты не слыхал.
прецендентів лавиноподібно багато
що навіть журналісти почали шуршати і спасати бідних за-фін-монених покупцівhttps://finance.ua/saving/pokupka-zhylia-na-perviczke
Та статья о том, как заплатить денег и купить квартиру. Можно из неё точную цитату о том, как хоть к кому-то пришла после этого налоговая? Я, походу, читаю очень не внимательно.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:07
BIGor написав: Faceless написав:
Обычный наёмный работник, который зарабатывает на руки 50к, платит больше 12 тыс налогов с ЗП, за него отчисляется более 14к ЕСВ, и с потраченного от платит 20% ндс
Cмешно, обычный наемный работник (обычный и 50к? это реально?
) получает официально минималку, а остальное в конверте. А всякие плиточники и таксисты - вообще никаких прямых налогов не платят.
И 50к и выше, чего тут нереального то.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:12
BIGor написав: Faceless написав:
Остальные лохи, пусть всех пенсов они кормят, нечего трогать белых людей благословенной отрасли.
И тут остапа понесло, в основном наемники сидят на минималке, с нее и платят работодатели налоги. У меня 3 из 4 киевских фирм платили официально минималку, остальное в конверте. Да и ПФ, если Вы знаете, наполняется не только с налогов с ЗП, а еще и мобильная связь, доход от депозита, (во времена Яценюка - с обмена валюты), с продажи недвижимости.
С депозитов ничего не идёт в ПФ, с процентов взимается НДФЛ и ВЗ. Остальные поступления можно оценить по отчётам ПФ о доходах, насколько помню, там мизерная часть прочих поступлений (не ЕСВ).
Даже когда Госстат изредка выдавал данные по размерам ЗП, то доля тех, кто сидит именно на минималке была не более 10%. Во всяком случае пару процентов с высокими белыми зарплатами точно наберется.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:13
hno3 написав:ITшник откроет карту иностранного банка(получит карту почтой) и работодатель на нее будет перечислять валюту, предположим 1-4 тысячи долларов.
ITшник будет ходить с картой эмитированной не в Украине и покупать товары
Как налоговая будет действовать в данной ситуации?
Он тогда будет налоговым резидентом другого государства, и будет платить налоги там, вот и все. И скорее всего, в разы больше
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:28
zenukua1992 написав:
Нагадаю на що ідуть ці податки:
-на пенсію батькам/бабусям (двом по 3,5 тис грн = 7к);
-на навчання дітей (24 к грн в рік, або 2к в місяць, і це тільки те що в субвенцію входить, місто ще доплачує за приміщення), так би читати писати не вмів і рахуав би на пальцях, хорошим спеціалістом був (тобто це вже те, що держава заплатила за навчання цього пана)..;
А тепер смотрим как оно обычно в реальности происходит.
Отец скорее всего не доживает до пенсии лет 10-15.
Остается одна мать. Далее, если ребенок не говно, то мать он содержит или помогает.
За обучение детей он таки платит. Ибо школу жена захочет не какую попало.
За медицину тоже платит.
Так какие именно услуги он получает за налоги?.
zenukua1992 написав:
І от проблема в тому, що дядько з зп в 90 тисяч на загльній системі оподаткування, дядько з за 13 тис грн і ФОП користуються цим всім на рівних умовах. І це все оплачують саме працівники, а не вельмишановні ФОПи всіх категорій.
Ах, да. Налоги. у товарища с 13к в месяц налогов примерно 6к.
У ФОП с 90к в месяц налогов примерно 6к.
При этом как мы уже смотрели выше социальных услуг ФОП получит меньше (просто потому что будет пользоваться более качественными и за деньги).
И вот тут возникает вопрос - для кого вы выше передергивали?
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:32
На всякий случай, чтобы не было ошибочного восприятия моей позиции - я не поддерживаю Дия.Сити (я, собственно, не понимаю, зачем она вообще нужна). Все, о чем я пишу - касается только вопросов налогообложения, а именно банальной минимизации через оформление ФОП, хотя по факту человек - просто наёмный работник. Я бы с радостью поддержал бы, чтобы всем снизили налоги до 5% и ЕСВ с минималки, но я прекрасно понимаю, что это нереально в текущей ситуации.
Даже если сказать - граждане, тут такая хрень, мы вам никак не сможем обеспечить сколько нибудь достойных пенсий, потому все отменяется - вы не платите ЕСВ, но и пенсии никакой не будет - это невозможно, нельзя 13 млн пенсионеров сказать "все, мы передумали пенсии платить, больше денег не будет, все свободны"
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:34
Faceless написав:
Вы то точно не владеете, если считаете, что статистика отражает реальную картину и тем более разглядеть там ЗП по сегментам. На 100-200 тыс ИТ ФОП из десятка миллионов налогоплательщиков наберется не меньше с белым доходом того же уровня.
Не набирается.
Более того, если исходить из обобщения, что статистика врет и все приукрашает, то все еще хуже для вас, потому что таких будет еще меньше.
А ваших цифр никто не видел. Потому что их у вас кроме высосанных из пальца ваших фантазий - ничего нет.
Так что идите учиться господин(жа) невежа.
Вы абсолютно безграмотны.
Faceless написав:
Я понимаю, что вам так удобно считать, вы и материально выигрываете,
Мне удобно считать когда есть перспектива у государства.
Государства точно так же конкурируют между собой. И у Украины конкурентов хватает более чем. Пока мы им не проигрываем. Чтобы накормить ваше ненасытное хлебало вы хотите порезать перспективы для всей страны.
Потому-то у нас у власти и сидят популисты в виде Зеленского и Ко.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:38
Вкладчик1234 написав:
Коболев и Витренко тоже платят 20% НДС (но это не точно). И там счёт идёт на миллионы в месяц. Так может их освободить от всех остальных налогов, "они ж и так много плотют, кормют и содержут всю страну дармоедов"?
Вы не понимаете что речь не о 20% НДС или 5% налога у ФОП?
Речь идет о том, что в текущей ситуации при текущих нормативных актах у нашей страны есть отрасль конкурентная на мировом рынке и растущая на 10%-20% в год. Вот не нужно трогать те отрасли, которые показывают такой рост. Они за собой потянут достаточно большой сектор остальной экономики.
Примерно похожая картина есть/была и в сельском хозяйстве, только там рост не двухзначный.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:41
hno3 написав:
Я сейчас расскажу как все будет:
1) поднимут налоги для IT c 5% до 15,5%
2) резко уменьшатся отчисления налогов с IT
3)власть почешет репу и вернет 5% назад
Для начала оно будет ее чесать долго.
А когда дочешется (через тройку лет).
Выяснится что поезд ушел.
Никто нас в мире ждать не будет. Таких же хитрожопых хватает и в Польше, и в Индии, и во многих других странах
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:44
hno3 написав:
ITшник откроет карту иностранного банка(получит карту почтой) и работодатель на нее будет перечислять валюту, предположим 1-4 тысячи долларов.
ITшник будет ходить с картой эмитированной не в Украине и покупать товарыКак налоговая будет действовать в данной ситуации?
В худшей из ситуаций - переход к авторитаризму, фискальныму террору и расчетам налогов по расходам.
Все это приведет к тому что страна станет максимально неудобной для жизни и все, кто конкурентноспособен, страну покинут.
Остальные будут долго делить уменьшившийся пирог в поисках "социальной справедливости" все более ухудшая жизнь.
А в конце Украину ждут теплые объятия "скрепной".
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