Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

Додано: Чет 03 чер, 2021 23:32

На всякий случай, чтобы не было ошибочного восприятия моей позиции - я не поддерживаю Дия.Сити (я, собственно, не понимаю, зачем она вообще нужна). Все, о чем я пишу - касается только вопросов налогообложения, а именно банальной минимизации через оформление ФОП, хотя по факту человек - просто наёмный работник. Я бы с радостью поддержал бы, чтобы всем снизили налоги до 5% и ЕСВ с минималки, но я прекрасно понимаю, что это нереально в текущей ситуации.

Даже если сказать - граждане, тут такая хрень, мы вам никак не сможем обеспечить сколько нибудь достойных пенсий, потому все отменяется - вы не платите ЕСВ, но и пенсии никакой не будет - это невозможно, нельзя 13 млн пенсионеров сказать "все, мы передумали пенсии платить, больше денег не будет, все свободны"