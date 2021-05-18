Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

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Faceless написав:С депозитов ничего не идёт в ПФ, с процентов взимается НДФЛ и ВЗ. Остальные поступления можно оценить по отчётам ПФ о доходах, насколько помню, там мизерная часть прочих поступлений (не ЕСВ).
Вот свежий отчет ПФ: У структурі загальних доходів 281,8 млрд грн (60,5%) – власні надходження, (в т. ч. 21,5 млрд грн – сплата ЄСВ за деякі категорії застрахованих осіб за рахунок коштів державного бюджету), 180,7 млрд грн (38,8%) – кошти Державного бюджету, 3,6 млрд грн (0,7%) – кошти з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19
Нехилая такая "мизерная часть" получается - почти 40%. В эти 38,8% как раз входят и налог с депозитов, и НДС, и таможенные пошлины, и прочие поборы которых ФОПы платят значительно больше наемных сотрудников просто ввиду их больших доходов и соответственно расходов... Спасибо что подтолкнули меня к изучению данного вопроса. Еще пол-часа назад я думал что с ПФ есть хоть какой-то шанс выйти на паритет хотя-бы у долгожителей - типа 40-45 лет платить минимальные 1000грн ЕСВ, а потом лет 20-25 получать 1800 минимальной пенсии. Оказывается - вообще без шансов
Faceless написав: Вы то точно не владеете, если считаете, что статистика отражает реальную картину и тем более разглядеть там ЗП по сегментам. На 100-200 тыс ИТ ФОП из десятка миллионов налогоплательщиков наберется не меньше с белым доходом того же уровня.
Не набирается. Более того, если исходить из обобщения, что статистика врет и все приукрашает, то все еще хуже для вас, потому что таких будет еще меньше. А ваших цифр никто не видел. Потому что их у вас кроме высосанных из пальца ваших фантазий - ничего нет.
Так что идите учиться господин(жа) невежа. Вы абсолютно безграмотны.
Faceless написав: Я понимаю, что вам так удобно считать, вы и материально выигрываете,
Мне удобно считать когда есть перспектива у государства. Государства точно так же конкурируют между собой. И у Украины конкурентов хватает более чем. Пока мы им не проигрываем. Чтобы накормить ваше ненасытное хлебало вы хотите порезать перспективы для всей страны.
Потому-то у нас у власти и сидят популисты в виде Зеленского и Ко.
Статистика врет, и занижает, если говорить о реальных доходах, так как вся теневая экономика, и кстати те же ФОПы - все проходят мимо. Но это если говорить просто о средних реальных доходах.
Сама средняя зарплата по госстату низкая, потому что распределение очень неравномерное - те, кто сидят на серых зарплатах, официально получают несколько выше минималки, чтобы налоговая не жучила, из-за этого получается большая доля в статистике тех, кто у кого официально больше минисалки но меньше среднего, что и прогибает средневзвешенную. Если говорить о доле людей с высокими белыми зарплатами, то она хоть и невелика, но и никак не меньше числа ИТ ФОПов. То, что госстат не публикует детальных отчётов, не говорит о том, что этих людей нет. И уж кто бы говорил о невежестве, если вы о реальном мире знаете только по ссылке на госстат, не представляя ни того, как она составляется, на каких данных, ни о том, что достаточно высокий белый доход можно иметь не только формошлепя на галере. Перспективы всей страны никак не сводятся к одной отрасли, а про ненасытное хлебало расскажите тем же пенсионерам, обязательство содержания которых ложится на всех налогоплательщиков, вы же себя считаете особенным, типа вас это не касается. Инфантилизм и невежество показываете как раз вы
hno3 написав:ITшник откроет карту иностранного банка(получит карту почтой) и работодатель на нее будет перечислять валюту, предположим 1-4 тысячи долларов. ITшник будет ходить с картой эмитированной не в Украине и покупать товары
Как налоговая будет действовать в данной ситуации?
Чтоб не палиться в Украине, до карантина, люди ездили снимать зарплату в заграничные банкоматы. Харьковские в Россию, львовские в Польшу, киевские в Беларусь. Именно из-за близости границы эти города настолько популярны у IT-шников. Сейчас все попереходили на биткоины, просто обменивают зарплату в биткоинах на наличные $$$. Дороже, но ездить за границу не нужно. В каждом крупном городе в Украине с десяток таких обменников, например https://www.bestchange.ru/bitcoin-to-dollar-cash.html
Так что, нужно не пытаться собрать больше с тех, кто платит, а заставить платить тех, кто вообще ничего не платит. Мне, например, обидно платить налоги, когда почти все знакомые не платят вообще ничего, и горя не знают. Спокойно покупают себе машины, квартиры, будучи всю жизнь безработными
Востаннє редагувалось safonovstanislav в П'ят 04 чер, 2021 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:С депозитов ничего не идёт в ПФ, с процентов взимается НДФЛ и ВЗ. Остальные поступления можно оценить по отчётам ПФ о доходах, насколько помню, там мизерная часть прочих поступлений (не ЕСВ).
Вот свежий отчет ПФ: У структурі загальних доходів 281,8 млрд грн (60,5%) – власні надходження, (в т. ч. 21,5 млрд грн – сплата ЄСВ за деякі категорії застрахованих осіб за рахунок коштів державного бюджету), 180,7 млрд грн (38,8%) – кошти Державного бюджету, 3,6 млрд грн (0,7%) – кошти з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19
Нехилая такая "мизерная часть" получается - почти 40%. В эти 38,8% как раз входят и налог с депозитов, и НДС, и таможенные пошлины, и прочие поборы которых ФОПы платят значительно больше наемных сотрудников просто ввиду их больших доходов и соответственно расходов... Спасибо что подтолкнули меня к изучению данного вопроса. Еще пол-часа назад я думал что с ПФ есть хоть какой-то шанс выйти на паритет хотя-бы у долгожителей - типа 40-45 лет платить минимальные 1000грн ЕСВ, а потом лет 20-25 получать 1800 минимальной пенсии. Оказывается - вообще без шансов
Почти 40% это дефицит. Дефицит этот существует, в частности, потому, что доходы в тени и минимизируются налоги. Конкретно же налог с процентов депозитов напрямую не идёт в ПФ. И хватит опять сравнивать ФОПов с высокими доходами и наемных с низкими. ТОП 200 тысяч по уровню ЗП наемных работников платят налогов и сборов в разы больше, чем все ФОП ИТ вместе взятые. А самих наемных работников в десятки раз больше. Но сторонники упрощенки уверены, что подачка в ПФ в пару процентов от дохода, которой даже на одну мин пенсию не хватит - это нормально, а лохи пусть платят в разы больше. У фопов миссия - спасают страну.