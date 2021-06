Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:14

Faceless написав: candle645 написав: Faceless написав: С депозитов ничего не идёт в ПФ, с процентов взимается НДФЛ и ВЗ. Остальные поступления можно оценить по отчётам ПФ о доходах, насколько помню, там мизерная часть прочих поступлений (не ЕСВ).

Вот свежий отчет ПФ :

У структурі загальних доходів 281,8 млрд грн (60,5%) – власні надходження, (в т. ч. 21,5 млрд грн – сплата ЄСВ за деякі категорії застрахованих осіб за рахунок коштів державного бюджету), 180,7 млрд грн (38,8%) – кошти Державного бюджету, 3,6 млрд грн (0,7%) – кошти з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19



Нехилая такая "мизерная часть" получается - почти 40%. В эти 38,8% как раз входят и налог с депозитов, и НДС, и таможенные пошлины, и прочие поборы которых ФОПы платят значительно больше наемных сотрудников просто ввиду их больших доходов и соответственно расходов...

Спасибо что подтолкнули меня к изучению данного вопроса.

Почти 40% это дефицит. Дефицит этот существует, в частности, потому, что доходы в тени и минимизируются налоги. Конкретно же налог с процентов депозитов напрямую не идёт в ПФ.

Почти 40% это дефицит. Дефицит этот существует, в частности, потому, что доходы в тени и минимизируются налоги. Конкретно же налог с процентов депозитов напрямую не идёт в ПФ.

И хватит опять сравнивать ФОПов с высокими доходами и наемных с низкими. ТОП 200 тысяч по уровню ЗП наемных работников платят налогов и сборов в разы больше, чем все ФОП ИТ вместе взятые. А самих наемных работников в десятки раз больше. Но сторонники упрощенки уверены, что подачка в ПФ в пару процентов от дохода, которой даже на одну мин пенсию не хватит - это нормально, а лохи пусть платят в разы больше. У фопов миссия - спасают страну.

Я хз, если честно сколько эти топы налогов платят и сколько их всего -- может их только 0.2 ляма и есть.Но тут вон человек на первых страницах какую-никаку статистику давал:При этом забывается один тонкий момент: равенство это хорошо, конечно, но если условному среднему IT-шнику придется платить европейские налоги на "окраине" -- получая обещания "европейского пути" (ну вот за эти 30-40 лет мы уж точно Польшу догоним) -- у него может возникнуть странный вопрос: "а почему бы Европу не получить уже сегодня".Тут спрашивали "чем украинское IT отличается от остальных украиских промышленностей" -- ответ прост: украинское IT вообще без всяких проблем может стать польским/чешским IT. И в случае какого-нить ЕПАМа даже ноутбук и заказчика менять не придется.Беларусы это давно поняли -- ПВТ. Недавно дошло до мордора -- официальный "налоговый маневр" для IT компаний.Ну и новость в тему: