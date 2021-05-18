Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

Додано: Чет 03 чер, 2021 23:53

regantan написав: Faceless написав:

Вы то точно не владеете, если считаете, что статистика отражает реальную картину и тем более разглядеть там ЗП по сегментам. На 100-200 тыс ИТ ФОП из десятка миллионов налогоплательщиков наберется не меньше с белым доходом того же уровня. Вы то точно не владеете, если считаете, что статистика отражает реальную картину и тем более разглядеть там ЗП по сегментам. На 100-200 тыс ИТ ФОП из десятка миллионов налогоплательщиков наберется не меньше с белым доходом того же уровня.

Не набирается.

Более того, если исходить из обобщения, что статистика врет и все приукрашает, то все еще хуже для вас, потому что таких будет еще меньше.

А ваших цифр никто не видел. Потому что их у вас кроме высосанных из пальца ваших фантазий - ничего нет.



Так что идите учиться господин(жа) невежа.

Вы абсолютно безграмотны.



Faceless написав: Я понимаю, что вам так удобно считать, вы и материально выигрываете, Я понимаю, что вам так удобно считать, вы и материально выигрываете,

Мне удобно считать когда есть перспектива у государства.

Государства точно так же конкурируют между собой. И у Украины конкурентов хватает более чем. Пока мы им не проигрываем. Чтобы накормить ваше ненасытное хлебало вы хотите порезать перспективы для всей страны.



Потому-то у нас у власти и сидят популисты в виде Зеленского и Ко. Не набирается.Более того, если исходить из обобщения, что статистика врет и все приукрашает, то все еще хуже для вас, потому что таких будет еще меньше.А ваших цифр никто не видел. Потому что их у вас кроме высосанных из пальца ваших фантазий - ничего нет.Так что идите учиться господин(жа) невежа.Вы абсолютно безграмотны.Мне удобно считать когда есть перспектива у государства.Государства точно так же конкурируют между собой. И у Украины конкурентов хватает более чем. Пока мы им не проигрываем. Чтобы накормить ваше ненасытное хлебало вы хотите порезать перспективы для всей страны.Потому-то у нас у власти и сидят популисты в виде Зеленского и Ко.

Статистика врет, и занижает, если говорить о реальных доходах, так как вся теневая экономика, и кстати те же ФОПы - все проходят мимо. Но это если говорить просто о средних реальных доходах.Сама средняя зарплата по госстату низкая, потому что распределение очень неравномерное - те, кто сидят на серых зарплатах, официально получают несколько выше минималки, чтобы налоговая не жучила, из-за этого получается большая доля в статистике тех, кто у кого официально больше минисалки но меньше среднего, что и прогибает средневзвешенную.Если говорить о доле людей с высокими белыми зарплатами, то она хоть и невелика, но и никак не меньше числа ИТ ФОПов. То, что госстат не публикует детальных отчётов, не говорит о том, что этих людей нет.И уж кто бы говорил о невежестве, если вы о реальном мире знаете только по ссылке на госстат, не представляя ни того, как она составляется, на каких данных, ни о том, что достаточно высокий белый доход можно иметь не только формошлепя на галере. Перспективы всей страны никак не сводятся к одной отрасли, а про ненасытное хлебало расскажите тем же пенсионерам, обязательство содержания которых ложится на всех налогоплательщиков, вы же себя считаете особенным, типа вас это не касается. Инфантилизм и невежество показываете как раз выЗа Зе сами же небось и голосовали