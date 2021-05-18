Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:37

hno3 написав: safonovstanislav написав: Чтоб не палиться в Украине, до карантина, люди ездили снимать зарплату в заграничные банкоматы. Чтоб не палиться в Украине, до карантина, люди ездили снимать зарплату в заграничные банкоматы.

У меня все знакомые имеют заграничные карты и прекрасно себя чувствуют, покупают с них все и не парятся. У меня все знакомые имеют заграничные карты и прекрасно себя чувствуют, покупают с них все и не парятся.

hno3 написав: Очевидно, что те кто платит сейчас 5% государству это честные, совестливые люди, которые не зажали бабло, но после повышения налога в три раза они такими быть перестанут. Очевидно, что те кто платит сейчас 5% государству это честные, совестливые люди, которые не зажали бабло, но после повышения налога в три раза они такими быть перестанут.

regantan написав: safonovstanislav написав: Сейчас все попереходили на биткоины, просто обменивают зарплату в биткоинах на наличные $$$. Сейчас все попереходили на биткоины, просто обменивают зарплату в биткоинах на наличные $$$.

Вот в гробу я видел получение зарплат в биткоинах с волатильностью крипты под 20% в день.



Утром получил зарплату, пока попытался обналичить -20% к сумме... Это шикарно я считаю. Вот в гробу я видел получение зарплат в биткоинах с волатильностью крипты под 20% в день.Утром получил зарплату, пока попытался обналичить -20% к сумме... Это шикарно я считаю.

Зачем тогда вообще заводить карту заграничного банка, если потом сувать её в украинские терминалы, инфа с которых передаётся в тот же день напрямую в украинскую налоговую?Это очевидно. Даже 5% большинство не готовы платить.С этим как раз проблемы и нет никакой, т.к. может быть как минус к зарплате, так и плюс. А, вот, комиссии за вывод биткоинов в наличные, как раз и могут достигать тех же 5-10%, т.к. обычно вычитается не только комиссия за вывод биткоинов, но и за их ввод it-конторой. Вот пример условий:Т.е., хочешь, получай деньги на счёт юрлица со всеми сопутствующими документами и плати налоги. Хочешь, выводи на биткоины, но -4%. Хочешь, выводи на capitalist и едь налить карту за границей.Сейчас IT-кампании стали очень лояльны в плане выплат денег и оставляют вопрос уплаты налогов на совести контрагентовПока всем советую, платите налоги и спите спокойно. Это выгодно даже в экономическом плане. На данный момент не так много нужно отдавать государству. Примерно столько же, сколько съедят все эти биткоины и платежные системы. Ну, а в случае повышения налогов, просто собираем шмот и едем в тропические страны itшить под пальмой.На самом деле, у меня другая сфера, торговля в Украине через интернет. Но, оооочень много знакомых работающих в IT сфере