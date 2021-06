Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

При этом забывается один тонкий момент: равенство это хорошо, конечно, но если условному среднему IT-шнику придется платить европейские налоги на "окраине" -- получая обещания "европейского пути" (ну вот за эти 30-40 лет мы уж точно Польшу догоним) -- у него может возникнуть странный вопрос: "а почему бы Европу не получить уже сегодня".Тут спрашивали "чем украинское IT отличается от остальных украиских промышленностей" -- ответ прост: украинское IT вообще без всяких проблем может стать польским/чешским IT. И в случае какого-нить ЕПАМа даже ноутбук и заказчика менять не придется.Беларусы это давно поняли -- ПВТ. Недавно дошло до мордора -- официальный "налоговый маневр" для IT компаний.