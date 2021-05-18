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Дія.City. Якими будуть
оподаткування айтішників і...

Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:27

Re: Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

  _hunter написав:При этом забывается один тонкий момент: равенство это хорошо, конечно, но если условному среднему IT-шнику придется платить европейские налоги на "окраине" -- получая обещания "европейского пути" (ну вот за эти 30-40 лет мы уж точно Польшу догоним) -- у него может возникнуть странный вопрос: "а почему бы Европу не получить уже сегодня".
Тут спрашивали "чем украинское IT отличается от остальных украиских промышленностей" -- ответ прост: украинское IT вообще без всяких проблем может стать польским/чешским IT. И в случае какого-нить ЕПАМа даже ноутбук и заказчика менять не придется.
Беларусы это давно поняли -- ПВТ. Недавно дошло до мордора -- официальный "налоговый маневр" для IT компаний.

Я это тоже понимаю. Я и НЕ предлагаю пытаться заставить всех оформляться как наемные и башлять 22% ЕСВ брутто и 18% + 1,5% НДФЛ, как минимум потому, что это утопия. Но и текущая схема с 5% + ЕСВ от минималки при их уровне доходов абсурдна. ИМХО, логичнее было бы с одной стороны сохранить некое конкурентное преимущество в виде простого и невысокого налогообложения, но все же чуть выше, чем сейчас, просто введением новой группы упрощенки для определенных КВЕДов, с упрощенными условиями для ВЭД. Безо всяких ДияСити, реестров и прочего. Возможно, с такой же, а то и более низкой ставкой налога, но куда более адекватным ЕСВ. Что заодно позволило бы более жестко разбираться со схемами минимизации через ФОПов далее, не трогая ИТ с их группой.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:32

  regantan написав:
  Вкладчик1234 написав:Коболев и Витренко тоже платят 20% НДС (но это не точно). И там счёт идёт на миллионы в месяц. Так может их освободить от всех остальных налогов, "они ж и так много плотют, кормют и содержут всю страну дармоедов"?

Вы не понимаете что речь не о 20% НДС или 5% налога у ФОП?

Речь идет о том, что в текущей ситуации при текущих нормативных актах у нашей страны есть отрасль конкурентная на мировом рынке и растущая на 10%-20% в год. Вот не нужно трогать те отрасли, которые показывают такой рост. Они за собой потянут достаточно большой сектор остальной экономики.
Примерно похожая картина есть/была и в сельском хозяйстве, только там рост не двухзначный.

1. Так отчего тогда вой? "Рост", высокие зарплаты и т.д. - так в чём проблема "плотить нологи" как все? Если этот "рост" держится только на пониженном налогообложении - то грош ему цена.
2. Почему именно "ойти" нужно как-то выделять? Выше уже приводился пример, что всякие депутаты, судьи и прочие "члены наглядовых рад" тоже "поднимают экономику" своим потреблением, и "содержат ещё минимум 20 человек". Завязывайте с этим "мессианством", не надо никого "кормить и содержать", просто "будьте как все" (в тех же условиях по налогообложению)
3. Почему кассир и охранник АТБ, или какого-то банка, должны отдавать почти ползарплаты налогов, И ПОТОМ ЕЩЁ 20% НДС сверху, - а с ойтишнека должно быть только 20% НДС (и то "не точно") ?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:37

  hno3 написав:
  safonovstanislav написав:Чтоб не палиться в Украине, до карантина, люди ездили снимать зарплату в заграничные банкоматы.

У меня все знакомые имеют заграничные карты и прекрасно себя чувствуют, покупают с них все и не парятся.

Зачем тогда вообще заводить карту заграничного банка, если потом сувать её в украинские терминалы, инфа с которых передаётся в тот же день напрямую в украинскую налоговую?

  hno3 написав:Очевидно, что те кто платит сейчас 5% государству это честные, совестливые люди, которые не зажали бабло, но после повышения налога в три раза они такими быть перестанут.

Это очевидно. Даже 5% большинство не готовы платить.

  regantan написав:
  safonovstanislav написав:Сейчас все попереходили на биткоины, просто обменивают зарплату в биткоинах на наличные $$$.

Вот в гробу я видел получение зарплат в биткоинах с волатильностью крипты под 20% в день.

Утром получил зарплату, пока попытался обналичить -20% к сумме... Это шикарно я считаю.

С этим как раз проблемы и нет никакой, т.к. может быть как минус к зарплате, так и плюс. А, вот, комиссии за вывод биткоинов в наличные, как раз и могут достигать тех же 5-10%, т.к. обычно вычитается не только комиссия за вывод биткоинов, но и за их ввод it-конторой. Вот пример условий:
Зображення
Т.е., хочешь, получай деньги на счёт юрлица со всеми сопутствующими документами и плати налоги. Хочешь, выводи на биткоины, но -4%. Хочешь, выводи на capitalist и едь налить карту за границей.
Сейчас IT-кампании стали очень лояльны в плане выплат денег и оставляют вопрос уплаты налогов на совести контрагентов

Пока всем советую, платите налоги и спите спокойно. Это выгодно даже в экономическом плане. На данный момент не так много нужно отдавать государству. Примерно столько же, сколько съедят все эти биткоины и платежные системы. Ну, а в случае повышения налогов, просто собираем шмот и едем в тропические страны itшить под пальмой.

На самом деле, у меня другая сфера, торговля в Украине через интернет. Но, оооочень много знакомых работающих в IT сфере
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:44

  safonovstanislav написав:Зачем тогда вообще заводить карту заграничного банка, если потом сувать её в украинские терминалы, инфа с которых передаётся в тот же день напрямую в украинскую налоговую?

И какая же инфа там передаётся? Неужели, что эту транзакцию провёл налоговый резидент Украины? Или налоговая потом будет у VISA или зарубежного эмитента карты по номеру карты это выяснять?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:46

  Faceless написав:
  _hunter написав:При этом забывается один тонкий момент: равенство это хорошо, конечно, но если условному среднему IT-шнику придется платить европейские налоги на "окраине" -- получая обещания "европейского пути" (ну вот за эти 30-40 лет мы уж точно Польшу догоним) -- у него может возникнуть странный вопрос: "а почему бы Европу не получить уже сегодня".
Тут спрашивали "чем украинское IT отличается от остальных украиских промышленностей" -- ответ прост: украинское IT вообще без всяких проблем может стать польским/чешским IT. И в случае какого-нить ЕПАМа даже ноутбук и заказчика менять не придется.
Беларусы это давно поняли -- ПВТ. Недавно дошло до мордора -- официальный "налоговый маневр" для IT компаний.

Я это тоже понимаю. Я и НЕ предлагаю пытаться заставить всех оформляться как наемные и башлять 22% ЕСВ брутто и 18% + 1,5% НДФЛ, как минимум потому, что это утопия. Но и текущая схема с 5% + ЕСВ от минималки при их уровне доходов абсурдна. ИМХО, логичнее было бы с одной стороны сохранить некое конкурентное преимущество в виде простого и невысокого налогообложения, но все же чуть выше, чем сейчас, просто введением новой группы упрощенки для определенных КВЕДов, с упрощенными условиями для ВЭД. Безо всяких ДияСити, реестров и прочего. Возможно, с такой же, а то и более низкой ставкой налога, но куда более адекватным ЕСВ. Что заодно позволило бы более жестко разбираться со схемами минимизации через ФОПов далее, не трогая ИТ с их группой.

Ну вот вы сейчас кратко озвучили текст петиции "save IT" :)

И одна из основных претензий к ДияСити: непрозрачные условия туда попадания -- решение непонятного чиновника = широкое поле для взяток.
И другая претензия: "дайте гарантий!" -- что ставка да условия хотя бы лет 10 не поменяются. Что может быть проще, казалось бы -- однако ж не дают...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:09

Re: Дія.City. Якими будуть оподаткування айтішників і...

  safonovstanislav написав:Зачем тогда вообще заводить карту заграничного банка, если потом сувать её в украинские терминалы, инфа с которых передаётся в тот же день напрямую в украинскую налоговую?

Не передаётся ничего в налоговую, оставь такие темы для любителей обсуждений страданих полвареничных пенсионеров.
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