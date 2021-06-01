"За" проголосували 276 парламентаріїв.
Дивися повний текст «Суд у смартфоні»: Рада остаточно схвалила закон Зеленського.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:40
«Суд у смартфоні»: Рада остаточно схвалила закон Зеленського
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Дивися повний текст «Суд у смартфоні»: Рада остаточно схвалила закон Зеленського.
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