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«Суд у смартфоні»: Рада остаточно
схвалила закон Зеленського

«Суд у смартфоні»: Рада остаточно схвалила закон Зеленського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:40

«Суд у смартфоні»: Рада остаточно схвалила закон Зеленського

Пропонуємо до обговорення:
"За" проголосували 276 парламентаріїв.

Дивися повний текст «Суд у смартфоні»: Рада остаточно схвалила закон Зеленського.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:40

В чём разница между ВСТУПИТ В СИЛУ и ВВЕДУТ В ДЕЙСТВИЕ?
sashamaestro1977
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Модератори: Ірина_, Модератор

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