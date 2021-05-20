RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли краще купувати долар:
прогноз курсу гривні на червень

Коли краще купувати долар: прогноз курсу гривні на червень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 15:52

Коли краще купувати долар: прогноз курсу гривні на червень

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня, 1 – 4 червня, гривня може знецінитися щодо американського долара, але згодом виросте.

Дивися повний текст Коли краще купувати долар: прогноз курсу гривні на червень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93932
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 15:52

ситуация очень напоминает 2008 год....
silver63
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 10.09.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:28

Дешевше буде
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6557
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бюджетна декларація: уряд спрогнозував курс гривні,...
R2 » Вів 01 чер, 2021 18:32
1 438
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 18:32
0mage0
Експерт пророкує швидкий зліт курсу Bitcoin 1, 2
R2 » Пон 31 тра, 2021 02:17
14 1264
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 00:28
Alex2007
Президент розповів, коли закінчиться епоха бідності 1 ... 7, 8, 9
R2 » Чет 20 тра, 2021 16:16
81 6611
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 тра, 2021 00:32
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.