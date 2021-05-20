Цього тижня, 1 – 4 червня, гривня може знецінитися щодо американського долара, але згодом виросте.
Дивися повний текст Коли краще купувати долар: прогноз курсу гривні на червень.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 15:52
Коли краще купувати долар: прогноз курсу гривні на червень
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Дивися повний текст Коли краще купувати долар: прогноз курсу гривні на червень.
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