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Ресторанному бізнесу
пропонують зменшити ставку ПДВ

Ресторанному бізнесу пропонують зменшити ставку ПДВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:52

Ресторанному бізнесу пропонують зменшити ставку ПДВ

Пропонуємо до обговорення:
31 травня 2021 року у Верховній Раді зареєстровано законопроеєкт № 5590.

Дивися повний текст Ресторанному бізнесу пропонують зменшити ставку ПДВ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:48

А на продукты питания, которые покупают нищие пенсионеры, не хотят снизить НДС?
Или это принцип - нет денег на хлеб, ешьте пирожные в ресторане.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:29

Re: Ресторанному бізнесу пропонують зменшити ставку ПДВ

freelanc написав:А на продукты питания, которые покупают нищие пенсионеры, не хотят снизить НДС?...
думаешь ндс уберут и цены снизять ? Интержчейндж уменьшили, а цены никто не снижает
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 07:07

Re: Ресторанному бізнесу пропонують зменшити ставку ПДВ

Для меня было удивительно, что в некоторых странах Европы снижен ндс на еду, включая и супермаркеты и рестораны
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:59

  GALeon написав:
freelanc написав:А на продукты питания, которые покупают нищие пенсионеры, не хотят снизить НДС?...
думаешь ндс уберут и цены снизять ? Интержчейндж уменьшили, а цены никто не снижает

Так то хотят
Поддержать отрасль
, а не людей :D

А по поводу интерчейндж:
з 01.07.2021 - не більше 1,20%;
з 01.07.2022 - не більше 1,00%;
з 01.07.2023 - не більше 0,90%.
ASOT
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:05

20% ресторанов с рынка ушло, значит у остальных доход вырос на 20%. Им мало?
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:16

  astatempo написав:20% ресторанов с рынка ушло, значит у остальных доход вырос на 20%. Им мало?

А если они ушли потому, что число людей с лишними деньгами (готовыми их на рестораны тратить) уменьшилось?..
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